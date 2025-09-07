Morre Dunshee de Abranches, presidente campeão mundial pelo Flamengo

O Flamengo comunicou hoje o falecimento de Antônio Augusto Dunshee de Abranches, presidente do clube entre 1980 e 1983.

O que aconteceu

Dunshee de Abranches morreu aos 88 anos. A causa da morte não foi informada.

Advogado, Dunshee de Abranches liderou o clube em um dos períodos mais vitoriosos da história. Sob sua gestão, o Flamengo liderado por Zico e cia. conquistou a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes no mesmo ano.

Sob o comando de Abranches, o Flamengo ainda venceu o Campeonato Carioca de 1981 e os Campeonatos Brasileiros de 1982 e 1983. Ele ficou no cargo de 18 de dezembro de 1980 e 14 de agosto de 1983.

Antônio Augusto Dunshee de Abranches era pai de Rodrigo Dunshee, candidato à presidência do Flamengo na última eleição. Ele acabou derrotado por Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Veja a nota completa do Flamengo:

NOTA DE PESAR

O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento de Antônio Augusto Dunshee de Abranches, presidente do clube entre 18 de dezembro de 1980 e 14 de agosto de 1983.

Advogado respeitado e apaixonado pelo Flamengo, Dunshee de Abranches liderou o clube em um dos períodos mais vitoriosos de nossa história. Sob sua gestão, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de 1981, a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes no mesmo ano, além dos Campeonatos Brasileiros de 1982 e 1983.

Sua administração consolidou o Flamengo como potência nacional e mundial.

Neste momento de luto, o Flamengo se solidariza com familiares, amigos e toda a Nação Rubro-Negra, agradecendo pelo legado de conquistas e de paixão deixado por Dunshee de Abranches.

Sua memória permanecerá para sempre na história do Mais Querido.