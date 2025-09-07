Topo

Esporte

Morre Dunshee de Abranches, presidente campeão mundial pelo Flamengo

Zico e jogadores do Flamengo comemoram título do Mundial de 1981 sobre o Liverpool - Divulgação/CBF
Zico e jogadores do Flamengo comemoram título do Mundial de 1981 sobre o Liverpool Imagem: Divulgação/CBF
do UOL

Colaboração para o UOL

07/09/2025 11h09

O Flamengo comunicou hoje o falecimento de Antônio Augusto Dunshee de Abranches, presidente do clube entre 1980 e 1983.

O que aconteceu

Dunshee de Abranches morreu aos 88 anos. A causa da morte não foi informada.

Relacionadas

Flamengo vê vendas de campeões sub-20 como parte do novo processo na base

Jorginho volta aos treinos do Flamengo mirando o Juventude

Sub-20: Vasco chega à 9ª vitória consecutiva sobre Fla, recém bi-mundial

Advogado, Dunshee de Abranches liderou o clube em um dos períodos mais vitoriosos da história. Sob sua gestão, o Flamengo liderado por Zico e cia. conquistou a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes no mesmo ano.

Sob o comando de Abranches, o Flamengo ainda venceu o Campeonato Carioca de 1981 e os Campeonatos Brasileiros de 1982 e 1983. Ele ficou no cargo de 18 de dezembro de 1980 e 14 de agosto de 1983.

Antônio Augusto Dunshee de Abranches era pai de Rodrigo Dunshee, candidato à presidência do Flamengo na última eleição. Ele acabou derrotado por Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Veja a nota completa do Flamengo:

NOTA DE PESAR

O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento de Antônio Augusto Dunshee de Abranches, presidente do clube entre 18 de dezembro de 1980 e 14 de agosto de 1983.

Advogado respeitado e apaixonado pelo Flamengo, Dunshee de Abranches liderou o clube em um dos períodos mais vitoriosos de nossa história. Sob sua gestão, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de 1981, a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes no mesmo ano, além dos Campeonatos Brasileiros de 1982 e 1983.

Sua administração consolidou o Flamengo como potência nacional e mundial.

Neste momento de luto, o Flamengo se solidariza com familiares, amigos e toda a Nação Rubro-Negra, agradecendo pelo legado de conquistas e de paixão deixado por Dunshee de Abranches.

Sua memória permanecerá para sempre na história do Mais Querido.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Transmissão ao vivo de Lituânia x Holanda nas Eliminatórias: veja onde assistir

Verstappen bate as McLaren e Bortoleto volta a pontuar no GP da Itália

Morre Dunshee de Abranches, presidente campeão mundial pelo Flamengo

UFC Paris tem maus resultados de brasileiros nas lutas principais e provocação de Islam

Veja a situação das Eliminatórias para a Copa ao redor do mundo

Onde vai passar Alemanha x Irlanda do Norte pelas Eliminatórias? Como assistir

Onde vai passar Turquia x Espanha nas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Mbappé revela sondagens da Bundesliga: 'Muitos clubes me procuraram'

Bolívia sofre com logística, mas aposta em altitude para vencer o Brasil

Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Corinthians no Brasileirão Feminino: onde assistir

Maior pontuadora do Brasil, Gabi celebra bronze no Mundial: 'Orgulho'