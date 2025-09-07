Memphis, Félix e mais: veja raio-x dos convocados do Corinthians na 1ª rodada da data Fifa

O elenco do Corinthians segue treinando durante o período da data Fifa, mas os jogadores do clube convocados às suas respectivas seleções entraram em ação.

No total, foram cinco atletas do Timão chamados por suas seleções nacionais. São eles: Hugo Souza (Brasil), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela), Memphis Depay (Holanda) e Ángel Romero (Paraguai). Veja abaixo o desempenho de cada um deles.

Memphis se destaca na Holanda

Memphis Depay foi um dos destaques do empate da Holanda com a Polônia, na última quinta-feira, por 1 a 1. Ele foi responsável pela assistência para o gol da Laranja Mecânica, marcado por Dumfries.

Com o passe para gol, o atacante igualou Sneijder como maior garçom da história da seleção holandesa. Ambos têm 33 assistências jogando pelo país.

Além disso, Memphis persegue o recorde de maior artilheiro da história da Holanda. Ele, atualmente, ocupa o posto ao lado de Robin Van Persie, ambos com 50 gols. Ele precisa de mais uma bola na rede para se isolar na liderança do ranking.

O próximo compromisso dos holandeses é contra Lituânia, neste domingo, fora de casa, às 13h (de Brasília). O duelo é válido pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Félix entra no fim pelo Equador

O zagueiro Félix Torres teve uma pequena participação no empate sem gols do Equador com o Paraguai, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Ele entrou nos cinco minutos finais da partida.

A seleção equatoriana agora se prepara para receber a Argentina. O duelo está agendado para terça-feira, às 20h, em Guayaquil.

¡Gracias por su apoyo incondicional! ? pic.twitter.com/rsZxI2SVcB ? La Tri ?? (@LaTri) September 6, 2025

Trio passa batido

Os três demais convocados do Corinthians, Hugo Souza, José Martínez e Romero, não foram utilizados nas partidas de suas respectivas seleções. O goleiro ficou no banco na vitória do Brasil diante do Chile, assim como o atacante viu o Paraguai empatar com o Equador entre os reservas.

Martínez, por sua vez, não foi sequer relacionado para o jogo da Venezuela. Ele, que se recupera de uma cirurgia em sua mão, está sendo preparado para o duelo decisivo com a Colômbia, na próxima terça, que pode garantir a vaga da seleção venezuelana na repescagem.

Corinthians prepara força-tarefa

O Corinthians prepara uma força-tarefa para ter os convocados à disposição no embate diante do Athletico-PR, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O clube estuda fretar um voo para que eles possam voltar ao Brasil com tempo hábil de disputar a partida.

Hugo, Romero e Félix, reservas de suas seleções, têm mais chances de jogar. Já Memphis, que atua pela Holanda no domingo, também conseguirá retornar.

O caso de Martínez é o mais complexo. Ele, que deve ser titular da Venezuela, joga na véspera do duelo e tem menos chances de reunir condições físicas de enfrentar o Furacão.

Próximo jogo do Corinthians

O Corinthians tem mais três sessões de treinamento até a partida decisiva contra o Athletico-PR. O elenco teve folga neste sábado volta aos trabalhos no domingo pela manhã para dar sequência à preparação.

O duelo está agendado para a próxima quarta-feira, dia 10, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Situação do confronto

Com a vitória de 1 a 0 no jogo de ida, em Curitiba, o Timão só precisa de um empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas.

O vencedor do confronto irá enfrentar na próxima fase o vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa levou a melhor na ida e decide o clássico em casa, no Mineirão.