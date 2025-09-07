Melhor futebol do mundo? Colunistas debatem goleada da Espanha

No Fim de Papo, Lucas Musetti e Milly Lacombe opinaram se a Espanha é a seleção com o melhor futebol do planeta atualmente.

Hoje, a Fúria goleou a Turquia por 6 a 0, fora de casa e se consolidou na liderança do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.

Musetti: Espanha é máquina pronta

O Yamal já tem a finalização melhor que o Neymar tinha. E ele tem uma leitura tática… Ele fez dois ou três desarmes cobrindo laterais no primeiro tempo. [...]Se pegar a seleção da Espanha nome a nome, tem o Yamal, o Nico e o Pedri, mas não tem tantas estrelas, e parece que treina todo dia. Não parece uma seleção que se vê a cada cinco meses. Parece que treina todo dia. É uma máquina pronta.

Lucas Musetti

Milly: Espanha respeita a própria cultura

[A Espanha é a melhor seleção do mundo] ao lado da Argentina. Gosto muito da Argentina. São os dois melhores times. Poderiam fazer uma final [de Copa] e seria um jogaço. A Espanha respeita a cultura dela em campo. É um time que se recusa a não respeitar a própria cultura. E isso faz diferença. Ela jogava assim quando não dava certo e joga assim quando dá certo.

Milly Lacombe

