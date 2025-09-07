Meia ucraniano do Benfica tem casa destruída por ataque aéreo; veja

A casa do meio-campista Georgiy Sudakov, em Kiev, na Ucrânia, foi destruída após um ataque aéreo russo durante a madrugada de hoje.

O que aconteceu

O jogador, que atua no Benfica (POR) publicou fotos dos destroços nas redes sociais. Além de imagens internas da casa, as fotos mostram um prédio residencial em chamas na capital ucraniana.

Sudakov disse que três pessoas estavam no local no momento do ataque. Além da esposa e filha do jogador, a mãe dele também estava no apartamento. Nenhuma delas se feriu.

O meio-campista está com a seleção ucraniana para a Data Fifa. Ele foi titular na derrota para a França, na última sexta (5), e deve voltar a campo contra o Azerbaijão, fora de casa, na próxima terça (9).