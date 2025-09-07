Mbappé revela sondagens da Bundesliga: 'Muitos clubes me procuraram'

Astro do Real Madrid, Mbappé revelou em entrevista ao jornal alemão "Bild" que foi procurado por três grandes clubes da Bundesliga antes de deixar o Monaco rumo ao PSG, em 2017.

O que aconteceu

Bayern de Munique, Borussia Dortmund e RB Leipzig sondaram o atacante francês depois de ele mostrar todo o seu potencial pelo Monaco. Naquela temporada (2016/17), o atacante francês, então com 17 anos, marcou 15 gols, deu 11 assistências e levou sua equipe ao título da Ligue 1 com uma campanha histórica, superando o PSG por oito pontos na tabela.

Muitos clubes me procuraram. O Bayern me contatou quando eu era um pouco mais jovem e podia sair do Monaco. O Dortmund também perguntou por mim. E o RB Leipzig. Esses são os três clubes de que me lembro. Talvez tenha havido outros, mas não me recordo. Agora todos perguntam, mas agora é um pouco tarde [risos] Mbappé, ao Bild

Mbappé chegou ao PSG na temporada seguinte (2017/18). Ele se tornou a segunda contratação mais cara da história do futebol, na época 180 milhões de euros (R$ 674,7 milhões), ficando atrás somente de Neymar -que deixou o Barcelona para o PSG por 222 milhões de euros.

Com contrato até 2029, Mbappé está em seu segundo ano de Real Madrid. Apesar da ausência de títulos expressivos até aqui, ele se tornou o jogador com mais gols marcados na primeira temporada pelo clube merengue -44 no total, em 59 jogos.

O que mais ele disse

Xabi Alonso. "Tive uma ótima impressão dele. Você vê um cara que quer vencer. Ele conhece o clube perfeitamente, porque jogou no Real Madrid como jogador. No momento, estamos apenas tentando colocar em prática o que ele nos diz. Estamos tentando entender o conceito de jogo que ele tem para nós - e depois veremos o que acontece".

Início de temporada. "Nosso início foi bom, com três vitórias, o que é realmente positivo, mas precisamos melhorar, continuar trabalhando, nos esforçar mais, porque sabemos o quão difícil é conquistar troféus. E é isso que queremos. Estamos no caminho e começando uma longa jornada, mas o objetivo é sempre o mesmo: ganhar troféus. Para isso, tentamos avançar passo a passo".

Copa do Mundo e lições da temporada passada. "Acho que aprendemos muito com a última temporada, mas agora é hora de mostrar o que aprendemos. Claro que vai levar algum tempo. Esta temporada é muito importante para o clube, mas também estamos nos aproximando da Copa do Mundo, então é importante para cada jogador que quer estar lá - inclusive para mim".