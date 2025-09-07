Martinelli se vê mais cascudo para a Copa e quer usar pressão a favor da Seleção

Figurinha constante nas últimas convocações da Seleção Brasileira, o jovem Gabriel Martinelli está ansioso para a próxima Copa do Mundo. O atacante de 24 anos afirmou que se vê mais experiente para tentar recolocar o Brasil no topo.

"Com certeza estou mais experiente, com mais tempo na Europa, mais jogos na Champions e Premier League. Isso faz muita diferença no futebol. Sou jovem ainda, mas tenho bastante jogos no Arsenal e na Seleção. Estou melhor do que fui convocado pela primeira vez na Copa de 2022. Estou aqui para agregar. Temos muitos jogadores com qualidade. Estou aqui para o que o Ancelotti precisar", disse.

"Vamos chegar com mais casca nessa próxima Copa do Mundo, com mais experiência e a mesma vontade de ganhar. A gente é do Brasil, sabemos do peso que carregamos. Fico feliz em ter essa oportunidade, independente de qualquer coisa, muito feliz e empolgado pela próxima Copa. Se Deus quiser, vamos fazer muito bem. Esse peso temos que levar para o lado bom, o lado positivo", ampliou.

"O sentimento de jogar uma Copa do Mundo é completamente diferente. Contra Camarões, que eu comecei o jogo, ver minha família na bancada e escutar o hino, não tem preço. Foi a maior felicidade da vida. Foi um orgulho muito grande para mim. Queríamos ter ganho, não ganhamos, mas vamos para cima vamos nos doar ainda mais", completou.

O jogador do Arsenal também falou sobre o período pré-Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, em junho de 2026. Até lá, o garoto ainda tem uma temporada inteira pelo time inglês.

"Ao mesmo tempo que parece que falta pouco, falta bastante para nós. Temos muitos jogos na temporada. Temos esse receio de acontecer alguma coisa (lesões), mas é nosso trabalho, temos que fazer o nosso melhor para estar na lista da Copa", analisou.

Brasil x Bolívia

A Seleção Brasileira enfrenta a Bolívia na próxima terça-feira, às 20h30 (de Brasília), em El Alto. O estádio está a 4.090 metros acima do nível do mar. A altitude será um desafio, mas Gabriel Martinelli afirmou que o grupo não está pensando muito no assunto.

"Não vejo a hora de chegar o jogo. Estou preparado. Nosso foco é ganhar da melhor maneira possível. É um ponto que atrapalha (altitude), mas estamos focados no jogo, treinamos melhor nesses últimos dias para chegar lá da melhor maneira", finalizou.

Já classificada ao próximo Mundial, a Amarelinha vem de vitória sobre o Chile, por 3 a 0, e está no segundo lugar da tabela de classificação, com 28 pontos.