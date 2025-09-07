Topo

Esporte

Martinelli revela cobrança de Ancelotti para seleção se reerguer

Martinelli, atacante da seleção brasileira, em entrevista coletiva - @rafaelribeirorio I CBF
Martinelli, atacante da seleção brasileira, em entrevista coletiva Imagem: @rafaelribeirorio I CBF

07/09/2025 20h00

Aos poucos, Carlo Ancelotti está se adaptando à seleção brasileira. O técnico vive a sua segunda data Fifa está tentando fazer com que a equipe retome o caminho de glórias. O atacante Gabriel Martinelli revelou que o italiano vem fazendo cobranças nos treinos.

O que aconteceu

A principal "bronca" de Ancelotti é em relação à atitude dos jogadores. O comandante pede para que o elenco se doe mais dentro das quatro linhas.

Ancelotti também está tentando se enturmar cada vez mais com o grupo. A ideia é deixar o ambiente mais saudável. Para Martinelli, a atitude é positiva.

Todo mundo tem que se doar. O Ancelotti cobra muita atitude de nós, dar o máximo dentro de campo. É isso que a gente vem tentando fazer. Qualidade todo mundo sabe que temos, esse algo a mais se conseguimos colocar em prática vamos conseguir colocar nosso melhor futebol.

Ele é um cara que tenta sempre se comunicar com a gente, sempre tenta estar perto nos trotes para entrosar também. É um grande técnico. Ficamos muito orgulhosos de ver um cara desse trabalhando com nós. É um privilégio e uma honra estar com ele. Ele cobra muita atitude e para dar o nosso melhor em campo.
Gabriel Martinelli

A seleção brasileira se prepara para a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O time de Ancelotti enfrenta a Bolívia na próxima terça-feira, às 20h30 (de Brasília), em El Alto.

Já classificada ao próximo Mundial, a Amarelinha vem de vitória sobre o Chile, por 3 a 0, e está no segundo lugar da tabela de classificação, com 28 pontos.

