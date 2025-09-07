Martinelli diz estar mais experiente e quer jogar na Bolívia para aumentar chances de ir à Copa
Aos 24 anos, Gabriel Martinelli confia que a maior experiência adquirida nos últimos campeonatos seja importante para um maior desempenho na seleção brasileira. O jogador espera ser utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti, terça-feira, na Bolívia, quando o Brasil disputa a última partidas das Eliminatórias Sul-Americanas.
"Estou mais experiente, com mais tempo na Europa, mais jogos na Champions e Premier League. Isso faz muita diferença. Sou jovem, mas tenho muitos jogos no Arsenal e na seleção", disse o jogador em entrevista coletiva neste domingo. "Estou melhor do que quando fui convocado pela primeira vez em 2022. Estou aqui para agregar. Temos muitos jogadores com qualidade. Estou aqui para o que o Ancelotti precisar."
Martinelli afirmou estar com mais "casca" para suportar a pressão que é jogar na seleção brasileira. "Vamos chegar com mais casca nessa próxima Copa. Estamos com mais experiência e a mesma vontade de ganhar. A gente é do Brasil, sabemos do peso que carregamos", afirmou o atleta, confiante de que estará na lista final de Ancelotti para o Mundial do ano que vem. "Fico feliz em ter essa oportunidade, independentemente de qualquer coisa, muito feliz e empolgado pela próxima Copa. Este peso temos que levar para o lado bom, o lado positivo."
O jogador sabe que ainda é preciso realizar um bom trabalho no Arsenal no tempo que falta até a Copa. ""Ao mesmo tempo que parece que falta pouco, falta bastante para nós. Temos muitos jogos na temporada. Temos esse receio de acontecer alguma coisa (lesões), mas é nosso trabalho, temos que fazer o nosso melhor para estar na lista da Copa."