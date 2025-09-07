Volta da Espanha: policial agride militante pró-Palestina após acidente

Um homem que carregava a bandeira da Palestina causou um acidente na 15ª etapa da Volta da Espanha, hoje, próximo à Monforte de Lemos, na província de Lugo, na Galícia.

O que aconteceu

O manifestante correu em direção à estrada enquanto ciclistas se aproximavam e provocou a queda de dois deles: Javi Romo e Edward Planckaert.

Romo, da equipe Movistar, caiu logo após o manifestante tropeçar ao tentar a travessia. Aparentemente, o homem tentava se esconder de um segurança, que atravessou a pista à frente dos ciclistas, faltando cerca de 55 quilômetros para o final da etapa de 168 quilômetros. O episódio chamou a atenção do atleta, tirando o foco da disputa.

O espanhol, que ocupa a 48ª posição no ranking geral, teve parte do short rasgado e precisou parar por alguns instantes. Ele correu em direção ao manifestante para tirar satisfação, o que gerou nervosismo entre os torcedores presentes, antes de o homem ser detido pela segurança - também foi agredido com um soco por um dos policiais. De volta à corrida após se recompor, Romo terminou apenas em 126º lugar.

Planckaert, da equipe Alpecin-Deceuninck, vinha na sequência e caiu ao tentar evitar Romo. O belga, 119º na classificação, voltou rapidamente para sua bicicleta e conseguiu terminar a etapa em 13º lugar. A 15ª etapa foi vencida por Mads Pedersen, enquanto Jonas Vingegaard manteve a liderança geral.

Houve uma série de interrupções por manifestantes pró-Palestina durante a corrida de três semanas do Grand Tour na Espanha. A equipe israelense Premier Tech começou a etapa de sábado usando novos uniformes, sem o nome do país, por medida de segurança - após pressão de autoridades espanholas para abandonar a competição.

De acordo com o jornal espanhol El Pais, hackers invadiram as comunicações de rádio da corrida durante a etapa de sábado e transmitiram mensagens pró-Palestina. Os ciclistas descansam nesta segunda-feira.