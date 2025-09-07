Makhachev alfineta Maurício Ruffy após derrota no UFC Paris: "Treine mais, fale menos"

Mesmo antes de estrear oficialmente no Ultimate, em maio do ano passado, Maurício Ruffy já provocava o então campeão peso-leve (70 kg) Islam Makhachev, projetando inclusive a possibilidade de ser o responsável por colocar um ponto final no reinado do rival na categoria. Agora, após o atleta da equipe 'Fighting Nerds' sofrer sua primeira derrota no octógono mais famoso do mundo, no último sábado (6), o russo resolveu dar o troco.

Atento ao card do UFC Paris, no qual Maurício Ruffy acabou derrotado por Benoit Saint Denis, por finalização, no 'co-main event' da noite, Makhachev utilizou seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter) para ironizar o tropeço do lutador brasileiro. O atleta do Daguestão também não poupou críticas ao grappling do atleta da 'Fighting Nerds', que acabou dominado nesta área pelo oponente francês no sábado.

"Ganhando ou perdendo, Ruffy tem zero grappling", criticou Islam, ainda durante o combate. "Treine mais, fale menos. Essa é a chave para o sucesso", alfinetou Makhachev (veja abaixo ou clique aqui e aqui).

Rivalidade antiga

A inusitada rivalidade entre Islam Makhachev e Maurício Ruffy é, de certa forma, improvável pelos diferentes estágios em que ambos estão nas suas respectivas carreiras. Porém, ela pode ser explicada por um fato acontecido antes mesmo do brasileiro fazer parte oficialmente do plantel de atletas do UFC.

Em outubro de 2023, Ruffy aceitou o desafio de atuar na divisão dos meio-médios (77 kg) e encarar Raimond Magomedaliev no 'Contender Series'. O russo, parceiro de treinos de Makhachev, era o favorito para a disputa, mas o atleta da 'Fighting Nerds' conquistou a vitória por nocaute técnico no terceiro round e, de quebra, garantiu um contrato com o UFC. A partir de então, a rivalidade improvável entre Maurício e Islam parece ter começado.

