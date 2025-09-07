Maior pontuadora do Brasil, Gabi celebra bronze no Mundial: "Felicidade"

Na manhã deste domingo, a Seleção Brasileira de vôlei feminino conquistou a medalha de bronze no Mundial, após vencer o Japão por 3 sets a 2. A capitã Gabi, maior pontuadora da equipe, celebrou o terceiro lugar.

"Muito orgulho desse time. Foi difícil sair de um jogo como o de ontem e voltar aqui hoje. Depois de uma noite bem mal dormida, com a cabeça a mil. Orgulho que, ao passar dos anos, a gente vem formando um time, que é o que a gente realmente precisa. Então, o time que precisou de todas ontem, precisou hoje, e (precisa) o tempo inteiro, a energia sempre lá no alto", disse a ponteira, em entrevista ao SporTV.

Apesar da conquista do bronze, Gabi falou sobre a derrota na semifinal para a Itália. Em outro jogo de cinco sets, a Seleção perdeu no tiebreak. A ponteira também foi destaque nessa partida, sendo a maior pontuadora do duelo, com 29 pontos.

"Virar a chave. Por mais que a cabeça tentasse pensar no jogo da Itália, nos porquês, a gente não tinha mais o que pensar na Itália. A gente tinha que pensar no Japão, tinha que pensar na medalha, na importância de subir no pódio mais uma vez. O que essa medalha representa pro nosso voleibol, pro nosso país. Vai muito além de uma derrota de ontem. Hoje, o valor disso aqui era muito maior", completou.

Experiente

Uma das atletas mais condecoradas do atual elenco do Brasil, a ponteira Gabi apontou que sente um grande "orgulho" do grupo. A capitã participou do bronze em 2014 e de todas as conquistas desde então: quatro vice-campeonatos na Liga das Nações, uma medalha de prata e uma de bronze nos Jogos Olímpicos.

"Emocionada e com muitos motivos. Só queria reforçar mesmo o orgulho dessas meninas. A forma como a gente veio hoje pra essa quadra. E a gente lutou até o final. Então, é isso. Felicidade", concluiu.

Agora, Gabi volta suas atenções para o Imoco, da Itália - equipe que defende desde 2024. Na última temporada, a ponteira conquistou a tríplice coroa: Liga dos Campeões, Campeonato Italiano e Copa da Itália.