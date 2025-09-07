Topo

Esporte

Magalhães vê Ancelotti como "paizão" na Seleção e ignora altitude: "Não temos que pensar nisso"

07/09/2025 14h29

O zagueiro Gabriel Magalhães concedeu entrevista coletiva na tarde deste domingo, na Granja Comary, e falou sobre o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Ele disse que o italiano está buscando se entrosar com os atletas e o enxerga como um "paizão".

"Ele procura se entrosar, conversar com a gente, dar risada. Sabemos da história dele, temos muito respeito. Ele conhece todos, quer ver mais de perto. É um paizão para nós, dá para ver isso. O grupo está muito feliz", disse o defensor do Arsenal.

Concorrência na defesa

Magalhães também foi questionado sobre a concorrência no setor defensivo do Brasil. Na última data Fifa, o novato Alexsandro, do Lille, foi um dos destaques, mas perdeu a vaga para Gabriel diante do Chile, na última quinta-feira.

"O pilar de um time tem que ser a defesa. Independente de quem joga, todos têm muita qualidade. Trabalhamos no dia a dia para nos entender e ter uma defesa bem sólida", afirmou o jogador.

"O Alex é um menino muito bom, está crescendo muito. Está em um grande clube, estou muito feliz de estar aqui com ele", acrescentou.

Altitude da Bolívia

Na próxima e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, a Seleção enfrentará um dos mais adversários mais temidos: a altitude da Bolívia. A equipe de Ancelotti jogará em El Alto, que fica mais de 4.150m acima do nível do mar.

Gabriel Magalhães, contudo, ignorou as condições e diz que o Brasil precisa fazer uma boa partida. "A gente não tem que pensar na altitude, estamos vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Temos que fazer um grande jogo e sair vitorioso. Sabemos da responsabilidade, o que podemos fazer dentro de campo, e estamos preparados para isso".

Próximo jogo da Seleção

A Seleção Brasileira se prepara para a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O time de Ancelotti enfrenta a Bolívia na próxima terça-feira, às 20h30 (de Brasília), em El Alto.

Já classificada ao próximo Mundial, a Amarelinha vem de vitória sobre o Chile, por 3 a 0, e está no segundo lugar da tabela de classificação, com 28 pontos.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

São Paulo abre venda de ingressos para duelo contra o Botafogo

Memphis Depay decide contra a Lituânia com 2 gols e se isola como o maior artilheiro da Holanda

Memphis bate recorde, e Holanda vence jogo de cinco gols nas Eliminatórias

Ancelotti mostra lado paizão na Granja e cativa jogadores da seleção

Martinelli se vê mais cascudo para a Copa e quer usar pressão a favor da Seleção

Rosa Mota participa com Maria Zeferina Baldaia de documentário sobre a Corrida de São Silvestre

Palmeiras enfrentará gigante espanhol na semifinal do Mundial de Clubes sub-17

Magalhães vê Ancelotti como "paizão" na Seleção e ignora altitude: "Não temos que pensar nisso"

Yago Dora é recebido com festa em aeroporto após título mundial de surfe

Ex-campeão culpa corte de peso por derrota de Caio Borralho no UFC Paris

Transmissão ao vivo de Turquia x Espanha nas Eliminatórias: veja onde assistir