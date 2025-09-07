Liberados pelo Uruguai, Arrascaeta e Varela retornam ao Flamengo
Neste domingo, o Flamengo informou que Arrascaeta e Varela, atletas que haviam sido convocados pelo Uruguai nesta Data Fifa, retornarão ao Rubro-Negro após a classificação da Celeste Olímpica à Copa do Mundo de 2026.
De acordo com a equipe carioca, o lateral apresentou um quadro de pubalgia e passará por avaliação médica: "O lateral-direito Varela apresentou quadro de pubalgia e retorna ao clube para ser avaliado pelo departamento médico rubro-negro. Ao longo dos últimos dias, o Dr. Fernando Sassaki, do Flamengo, manteve contato constante com a equipe médica da Associação Uruguaia de Futebol".
Por outro lado, Arrascaeta só teve sua volta antecipada, uma vez que seria poupado na partida contra o Chile, válida pela 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. As equipes se enfrentam na próxima terça, às 20h30 (de Brasília), em solo chileno.
"O meia Arrascaeta, que não apresenta nenhuma questão clínica, mas seria poupado da segunda partida desta Data FIFA pelo Uruguai, também foi liberado. O Flamengo agradece a preciosa interação e colaboração do departamento médico da seleção uruguaia de futebol com o clube", afirmou o Flamengo.
Ambos foram titulares na última quinta, quando o Uruguai bateu o Peru por 3 a 0 e se classificou para o próximo Mundial. Arrascaeta, inclusive, contribuiu com um gol. Desde 2015, o meia disputou 37 jogos, com nove gols e três assistências pela seleção. Ele foi convocado para a última Copa, em 2022, quando marcou duas vezes na competição, mas viu os uruguaios caírem ainda na fase de grupos.
É a quinta vez seguida que o Uruguai se classifica para a Copa do Mundo. Bicampeão Mundial, em 1930 e 1950, a Celeste esteve presente nas edições de 2010, 2014, 2018, 2022 e estará em 2026.