Lewandowski marca, Polônia supera Finlândia e segue na cola da Holanda
Neste domingo, em confronto válido pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, a Polônia recebeu a Finlândia no Estádio da Silésia, venceu por 3 a 1 e colou na Holanda, líder da chave. Cash, Lewandowski e Kaminski balançaram as redes para os mandantes, enquanto Kallman descontou para a equipe visitante.
Com o triunfo, a Polônia chegou aos dez pontos, na segunda colocação do Grupo G, e chegou ao mesmo número de somados da Holanda de Memphis Depay, que também soma dez, mas lidera por critérios de desempate. Do outro lado, com a derrota, a Finlândia permaneceu com sete unidades, na terceira posição.
A Polônia volta aos gramados apenas no dia 09/10, às 15h45 (de Brasília), quando recebe a Nova Zelândia, para um compromisso amistoso. No mesmo dia, mas às 13h, a Finlândia recebe a Lituânia, pela 6ª rodada das Eliminatórias.
O placar foi inaugurado pela Polônia aos 27 minutos do primeiro tempo. Ao interceptar o marcador na área, Jakub Kami?ski fez cruzamento rasteiro e encontrou Cash. O lateral, então, arrematou firme para marcar.
Aos 47 minutos da etapa inicial, a Polônia aumentou a diferença com Lewandowski. O camisa 9 recebeu um lançamento na área, dominou cara a cara com o goleiro e, com frieza, finalizou rasteiro para balançar as redes.
Os mandantes ampliaram a vantagem aos oito minutos do segundo tempo, quando Lewandowski concluiu forte, mas Jesse Joronen espalmou. No entanto, Kaminski aproveitou o rebote.
Aos 43 minutos da etapa complementar, a Finlândia descontou com Kallman, que recebeu cruzamento da ponta direita e, na segunda trave, desviou com a canhota.