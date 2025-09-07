Topo

Jogadoras se revoltam com apagão do VAR no Brasileirão: 'Falta de respeito'

VAR perdeu comunicação com arbitragem durante a partida Cruzeiro x Corinthians pela 1ª final do Brasileirão Feminino - Alê Torres / Staff Images Woman / CBF
07/09/2025 13h28

Jogadoras de Cruzeiro e Corinthians saíram de campo contestando uma decisão polêmica da arbitragem do jogo de ida da final do Brasileirão Feminino.

O que aconteceu

Perto do fim do segundo tempo, o VAR parou de funcionar, mas a partida continuou acontecendo, apesar do claro incômodo das atletas dentro de campo, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Houve muito protesto das jogadoras na saída do gramado durante as entrevistas. Gabi Zanotti, do Corinthians, e Isabela, do Cruzeiro, reclamaram da "falta de respeito" com a modalidade.

Sinceramente, acho que foi uma falta de respeito com ambas as equipes. Tanto nós quanto elas poderíamos sair prejudicadas. O meu gol seria impedido se não fosse a revisão do VAR. Então, a minha ideia é que não houvesse jogo a partir do momento em que perdeu a comunicação com o VAR, eu acho que teria ter sido interrompida a partida. A gente conversou ali dentro [de campo], ambas as equipes estavam de acordo, e essa deveria ser a decisão tomada. A quarta árbitra me passou ali que era um protocolo e deveria continuar a partida. Eu, sinceramente, não concordo, a gente precisa cada vez ser mais respeitada, porque dificilmente isso acontece em partidas do outro gênero.
Gabi Zanotti, do Corinthians, ao Sportv

O assunto que a gente não pode deixar de falar é a falta de respeito que o VAR teve com a gente aqui, porque isso não acontece no masculino, de o VAR parar no meio da partida. E se acontece algum lance decisivo para qualquer uma das equipes. Então, isso é uma falta de respeito, isso não pode acontecer no futebol feminino, porque não acontece no masculino.
Belinha, do Cruzeiro, ao Sportv

A partida terminou empatada por 2 a 2, resultado que levará a decisão do título para a Neo Química Arena, no próximo domingo. A bola rola a partir das 10h30 (de Brasília).

