Imavov faz campanha por title shot após vitória sobre Borralho no UFC Paris

Atual segundo colocado do ranking peso-médio (84 kg) do Ultimate, Nassourdine Imavov pode ter dado o passo final para, finalmente, conquistar seu tão sonhado 'title shot', com a vitória sobre Caio Borralho no UFC Paris, no último sábado (6). Pelo menos é isso que espera o lutador russo naturalizado francês.

Na coletiva de imprensa pós-show, Imavov deixou claro que pretende disputar o cinturão dos médios contra o atual campeão, Khamzat Chimaev, na sequência, já na sua próxima luta. Na opinião do representante da França, não restam mais dúvidas sobre seu status de próximo desafiante ao título.

"As pessoas disseram que contra (Israel) Adesanya, que ele era o melhor striker do mundo e eu não conseguiria enfrentá-lo em pé, mas eu o nocauteei. Esse cara, Caio, eu não tinha que lutar contra ele, mas eu lutei. Ele estava vindo de 10 anos seguidos de vitórias, 16 vitórias seguidas, sete consecutivas no UFC, e eu venci todos os rounds. Mais uma vez, eu provei que sou o melhor. Para mim, não existe discussão que eu vou lutar pelo cinturão", afirmou Imavov.

Concorrência?

Apesar do discurso firme, Imavov ainda sofre com a concorrência de dois rivais de divisão na corrida pelo próximo 'title shot': Reinier de Ridder e Anthony Hernandez, números quatro e seis no ranking peso-médio, respectivamente. Os dois rivais vão se enfrentar na luta principal do UFC Vancouver, no dia 18 de outubro, e, de acordo com Dana White, o vencedor deste duelo corre por fora na briga pela vaga de desafiante contra o russo naturalizado francês.

