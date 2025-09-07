Topo

Haaland bate rosto na porta do ônibus e precisa levar pontos; veja

Erling Haaland machucou o rosto após se chocar com uma porta de ônibus - Reprodução/Snapchat
Erling Haaland machucou o rosto após se chocar com uma porta de ônibus Imagem: Reprodução/Snapchat
07/09/2025 18h40

O atacante Haaland, do Manchester City, bateu o rosto em uma porta de ônibus e machucou a região do queixo. O próprio jogador publicou fotos com o rosto machucado nas redes sociais.

O que aconteceu

Haaland precisou levar três pontos logo abaixo da boca. "Acabei de bater na porta de um ônibus. Três pontos. Até ficou bom", escreveu o jogador.

O acidente aconteceu na concentração da seleção norueguesa. Haaland está com a delegação do time nacional, que se prepara para a partida contra a Moldávia, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.

A Noruega venceu o primeiro jogo da Data Fifa - 1 a 0 contra a Finlândia. Haaland marcou o único gol da partida, de pênalti.

