Haaland bate rosto na porta do ônibus e precisa levar pontos; veja
O atacante Haaland, do Manchester City, bateu o rosto em uma porta de ônibus e machucou a região do queixo. O próprio jogador publicou fotos com o rosto machucado nas redes sociais.
O que aconteceu
Haaland precisou levar três pontos logo abaixo da boca. "Acabei de bater na porta de um ônibus. Três pontos. Até ficou bom", escreveu o jogador.
O acidente aconteceu na concentração da seleção norueguesa. Haaland está com a delegação do time nacional, que se prepara para a partida contra a Moldávia, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.
A Noruega venceu o primeiro jogo da Data Fifa - 1 a 0 contra a Finlândia. Haaland marcou o único gol da partida, de pênalti.