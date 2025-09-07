Verstappen bate as McLaren e Bortoleto volta a pontuar no GP da Itália
Max Verstappen dominou as McLaren e venceu o GP da Itália, naquela que é apenas a terceira vitória do ano para o tetracampeão da Fórmula 1.
Lando Norris foi o segundo colocado e Oscar Piastri foi o terceiro, mas a McLaren viveu uma situação difícil no final: o britânico estava na frente por toda a prova, mas teve um problema em seu pitstop, voltando à pista atrás do australiano, com quem disputa o título. Isso aconteceu com cinco voltas para o final. A decisão da equipe foi pedir para Piastri devolver a posição e o líder do campeonato atendeu ao pedido.
No final, eles estavam livres para disputar posição, mas Piastri não conseguiu se manter perto de Norris. A diferença entre os dois no campeonato é de 31 pontos.
O brasileiro Gabriel Bortoleto voltou aos pontos. Ele largou na sétima colocação e, mesmo tendo parado bem mais cedo que os rivais ao redor, terminou em oitavo. Ele foi o nono na pista e ganhou posição com a punição de Kimi Antonelli no final da prova.
A próxima etapa será daqui a duas semanas, em Baku, no Azerbaijão.
GP teve disputa forte nas primeiras voltas
O começo da prova foi movimentado. Verstappen espremeu Norris, que foi parar na grama, depois foi ultrapassado pelo inglês e retomou a posição com uma bela ultrapassagem por fora na curva 1. A partir daí, o holandês foi abrindo aos poucos do britânico.
Logo atrás, Oscar Piastri disputava posição com Charles Leclerc, que o superou e depois levou o troco na volta 6. O líder do campeonato, contudo, não tinha ritmo para diminuir a desvantagem para Norris e foi vendo a distância entre os dois aumentar.
Bortoleto também teve um começo de prova animado: superou Antonelli logo de cara, foi passado por Alonso e recuperou a posição, chegou a atacar Russell quando o britânico errou, e foi ultrapassado por Hamilton. Em sétimo, passou a fazer sua corrida, liderando o grupo do segundo pelotão.
O brasileiro acabou fazendo sua única parada mais cedo que alguns de seus rivais diretos, entrando junto com Fernando Alonso, que estava colado na Sauber naquele momento, mas que pouco depois abandonou com uma quebra.
Isso deixou o piloto da Sauber em desvantagem na segunda metade da prova, sendo superado por Alex Albon, um dos últimos pilotos a fazer sua parada.
Quem também esperou muito para parar foram os líderes. A tática da McLaren era tentar fazer Verstappen desgastar seus pneus, já que, se ele parasse e houvesse um Safety Car, provavelmente perderia a corrida.
As McLaren esperaram até as últimas voltas para fazer a parada, mas o Safety Car não veio, e Verstappen ganhou pela primeira vez desde o GP da Emilia Romagna, em maio.