Topo

Esporte

Verstappen bate as McLaren e Bortoleto volta a pontuar no GP da Itália

Max Verstappen em ação no GP da Itália - PHILIPPE LOPEZ/AFP
Max Verstappen em ação no GP da Itália Imagem: PHILIPPE LOPEZ/AFP
do UOL

07/09/2025 11h18

Max Verstappen dominou as McLaren e venceu o GP da Itália, naquela que é apenas a terceira vitória do ano para o tetracampeão da Fórmula 1.

Lando Norris foi o segundo colocado e Oscar Piastri foi o terceiro, mas a McLaren viveu uma situação difícil no final: o britânico estava na frente por toda a prova, mas teve um problema em seu pitstop, voltando à pista atrás do australiano, com quem disputa o título. Isso aconteceu com cinco voltas para o final. A decisão da equipe foi pedir para Piastri devolver a posição e o líder do campeonato atendeu ao pedido.

Relacionadas

US Open pede que emissoras não exibam protestos contra Trump em decisão

Ela foi camelô, vendeu bala em ônibus e hoje defende a seleção de rúgbi

Geração de ouro ou planejamento? O que explica domínio do Brasil no surfe

No final, eles estavam livres para disputar posição, mas Piastri não conseguiu se manter perto de Norris. A diferença entre os dois no campeonato é de 31 pontos.

O brasileiro Gabriel Bortoleto voltou aos pontos. Ele largou na sétima colocação e, mesmo tendo parado bem mais cedo que os rivais ao redor, terminou em oitavo. Ele foi o nono na pista e ganhou posição com a punição de Kimi Antonelli no final da prova.

A próxima etapa será daqui a duas semanas, em Baku, no Azerbaijão.

GP teve disputa forte nas primeiras voltas

O começo da prova foi movimentado. Verstappen espremeu Norris, que foi parar na grama, depois foi ultrapassado pelo inglês e retomou a posição com uma bela ultrapassagem por fora na curva 1. A partir daí, o holandês foi abrindo aos poucos do britânico.

Logo atrás, Oscar Piastri disputava posição com Charles Leclerc, que o superou e depois levou o troco na volta 6. O líder do campeonato, contudo, não tinha ritmo para diminuir a desvantagem para Norris e foi vendo a distância entre os dois aumentar.

Bortoleto também teve um começo de prova animado: superou Antonelli logo de cara, foi passado por Alonso e recuperou a posição, chegou a atacar Russell quando o britânico errou, e foi ultrapassado por Hamilton. Em sétimo, passou a fazer sua corrida, liderando o grupo do segundo pelotão.

O brasileiro acabou fazendo sua única parada mais cedo que alguns de seus rivais diretos, entrando junto com Fernando Alonso, que estava colado na Sauber naquele momento, mas que pouco depois abandonou com uma quebra.

Isso deixou o piloto da Sauber em desvantagem na segunda metade da prova, sendo superado por Alex Albon, um dos últimos pilotos a fazer sua parada.

Quem também esperou muito para parar foram os líderes. A tática da McLaren era tentar fazer Verstappen desgastar seus pneus, já que, se ele parasse e houvesse um Safety Car, provavelmente perderia a corrida.

As McLaren esperaram até as últimas voltas para fazer a parada, mas o Safety Car não veio, e Verstappen ganhou pela primeira vez desde o GP da Emilia Romagna, em maio.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Disney se posiciona após Raphinha acusar parque de racismo com o filho

Makhachev alfineta Maurício Ruffy após derrota no UFC Paris: "Treine mais, fale menos"

Itália bate Turquia e vence Mundial de vôlei feminino pela segunda vez

Verstappen supera McLaren e vence agitado GP da Itália de Fórmula 1; Bortoleto termina em 8º

Transmissão ao vivo de Lituânia x Holanda nas Eliminatórias: veja onde assistir

Verstappen vence GP da Itália de Fórmula 1; Bortoleto volta a pontuar

Verstappen bate as McLaren e Bortoleto volta a pontuar no GP da Itália

Morre Dunshee de Abranches, presidente campeão mundial pelo Flamengo

UFC Paris tem maus resultados de brasileiros nas lutas principais e provocação de Islam

Veja a situação das Eliminatórias para a Copa ao redor do mundo

Onde vai passar Alemanha x Irlanda do Norte pelas Eliminatórias? Como assistir