Goiás pega o Avaí e clássico catarinense vale disputa por vaga no G-4 da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro entregará muita emoção ao torcedor por todo o Brasil, neste domingo, quando três jogos dão sequência à 25ª rodada, com direito a Goiás lutando pela ponta e clássico estadual entre Criciúma e Chapecoense.

A partir das 16h, acontece o clássico catarinense no Estádio Heriberto Hülse, na cidade de Criciúma. O time da casa recebe a rival Chapecoense em um duelo direto pelo G-4 - zona de acesso. Com 41 pontos, os visitantes podem até assumir a liderança em caso de vitória, enquanto o time da casa, com 39, abre a zona de acesso.

Mais tarde, às 20h30, o Goiás segue na briga pela liderança diante do Avaí, na Ressacada. Com 44 pontos, o time goiano tem três pontos na frente da Chapecoense. Do outro lado, com 33, o time de Florianópolis quer voltar a sonhar com uma vaga no G-4, mesmo mergulhado com atrasados salariais.

América-MG e Operário-PR se enfrentam na Arena Independência, a partir das 18h30. Com 25 pontos, o time da casa abre a zona de rebaixamento apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, na última rodada, enquanto o Operário, com 33, ocupa o meio da tabela, e também vem de vitória importante por 1 a 0 sobre o rival Coritiba.

A 25ª rodada segue na segunda-feira, com mais três jogos. A partir das 19h30, Novorizontino e Atlético-GO se enfrentam no Estádio Jorge de Biasi, pouco antes de Cuiabá e CRB, às 20h, na Arena Pantanal. O fechamento da rodada acontece às 21h30, quando o Vila Nova recebe o Athletic-MG, no Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).