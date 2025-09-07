Gabi Zanotti dispara contra VAR após empate do Corinthians: "Falta de respeito"

Neste domingo, Cruzeiro e Corinthians empataram por 2 a 2, na Arena Independência, pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro feminino. Após a partida, Gabi Zanotti analisou a partida e disparou contra o VAR. O equipamento da arbitragem de vídeo ficou sem funcionar durante cinco minutos na reta final da partida.

"Sinceramente, acho que foi uma falta de respeito com ambas as equipes. Tanto nós quanto elas poderíamos sair prejudicadas, como no meu gol, que tinha sido impedido. Se não fosse o VAR, não seria validado", disse Zanotti, em entrevista ao SporTV.

O gol marcado por Gabi Zanotti saiu aos 28 minutos do segundo tempo, mas foi anulado dentro de campo. Apenas após análise do VAR, o gol foi validado. A meia falou do período em que o árbitro de vídeo não funcionou e apontou que ambas as equipes concordavam em paralisar a partida.

"A minha ideia seria que não houvesse jogo. A partir do momento que não tem a comunicação com o VAR, a partida tem que ser interrompida. E a gente conversou ali dentro, acho que ambas as equipes estavam de acordo e essa deveria ter sido a decisão tomada. Mas a quarta árbitra me passou que era um protocolo e que a partida deveria continuar. Eu, sinceramente, não concordo. Acho que a gente precisa analisar isso e, ser mais respeitadas", completou.

Apesar de estar à frente do placar em duas oportunidades, as Brabas viram o Cruzeiro buscar o empate duas vezes. Agora, as duas equipes seguem a preparação para o jogo de volta. O duelo decisivo será no próximo domingo, às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Zanotti avalia jogo de ida

Multicampeã pelo Corinthians, Gabi Zanotti também avaliou o panorama do confronto. Em busca de sua sétima conquista de Brasileirão, que pode ser o hexacampeonato consecutivo, a meia de 40 anos destacou que a "eficiência" será fundamental para o duelo decisivo.

"A gente não tem que contar com números, com tudo o que aconteceu no decorrer da temporada. Estamos bem fechadas e conscientes de tudo o que errou nas fases do jogo (de ida). Sempre nos cobramos sobre sermos eficientes. E em final isso faz muita diferença. Mas acho que a gente fez uma grande partida, tem muita qualidade do outro lado. É uma partida que é definida em detalhes, milimétricos. Então, a gente precisa ter atenção durante os 90 minutos da volta", concluiu.