Future MMA 15: Ederson Santiago promete "guerra" contra prodígio de 17 anos

07/09/2025 06h00

Escalado de última hora para protagonizar a luta principal do Future MMA 15, no dia 20 de setembro, em Goiânia (GO), Ederson Santiago terá a difícil missão de tentar ser o primeiro atleta a derrotar o jovem prodígio Adriano 'Imperador' Sousa, de apenas 17 anos de idade. A tarefa, apesar de dura, não parece assustar 'Neguinho', como o lutador é conhecido.

Mais experiente, o atleta de 33 anos promete tirar o jovem Adriano Imperador da zona de conforto no dia 20 de setembro. Vale destacar que, até o momento, o promissor lutador manauara soma cinco vitórias no mesmo número de combates disputados no MMA profissional, sendo quatro triunfos por finalização e um por nocaute.

"Estou sempre pronto. Desde dezembro venho mantendo um camp ativo e agora é só direcionar para o jogo certo. Vai ser guerra do começo ao fim", prometeu Ederson.

Retrospecto favorável

A seu favor, Ederson conta com um retrospecto positivo em lutas importantes aceitas de última hora. Foi assim, por exemplo, que o lutador se tornou campeão do evento nacional 'Aspera N1', em dezembro do ano passado, ao nocautear Hariel Corrêa.

"Luta é luta. Já entrei vaiado e saí aplaudido. O que levo para o cage é entrega e inteligência. Quem quer mais, vence", afirmou.

Sonho do UFC

Assim como a imensa maioria dos profissionais do MMA, Ederson também sonha com uma vaga no plantel de lutadores do maior evento do mundo. Para isso, nada melhor que se destacar no palco do Future MMA, que já revelou grandes atletas que hoje fazem parte do UFC, como Caio Borralho, Vinícius LokDog, Jean Silva e Karol Rosa, por exemplo.

Future MMA 15

A chegada do evento à capital goiana tem reforço institucional: o Future MMA 15 foi levado à cidade com o apoio direto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o que fortalece o compromisso com o desenvolvimento do esporte e o MMA profissional na região. Em paralelo, a organização mantém seu DNA de vitrine: nos últimos anos, o Future acelerou nomes que hoje orbitam os principais palcos, e projeta mais três datas neste segundo semestre.

O Future MMA 15 será realizado no dia 20 de setembro, no Eco Hotel Lago Verde, CJ Primavera, em Goiânia, a partir das 18h30. O evento contará com entrada solidária e terá transmissão ao vivo pelo site oficial da organização: futurefcmma.com.

Card do Future MMA 15 (sujeito a mudanças):

Adriano 'Imperador' Sousa x Ederson Santiago
André Soares x Pedro Vinagre
Guilherme Neres x Vinicius Santana
Claudeci 'Imortal' Brito x a confirmar
Lunar Nicodem x Rabech Rufino
Taylon Oliveira x Guilherme 'Crocodile'
Guilherme Santos 'Guerreiro' x Kevin Espindola
Ayslan Rodrigues x Ronnan Abreu
Karol Silva 'Karolzinha' x Jéssica 'Jesse' Vieira
Victor Martins x Bruno 'Rasteira' Buarque

