Força do Cruzeiro é boa notícia para futebol feminino, diz Fabíola Andrade

O equilíbrio entre Cruzeiro e Corinthians no jogo de ida da final do Brasileirão feminino é mais do que uma demonstração de força do time mineiro, mas uma prova de crescimento da modalidade, opinou Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

Depois de ficar atrás no placar duas vezes, o Cruzeiro buscou o empate em 2 a 2 no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O jogo decisivo será na Neo Química Arena, no próximo domingo, às 10h30 (de Brasília).

Há até bem pouco tempo não tinha ninguém para fazer um jogo desses contra o Corinthians. A gente falava muito do futebol feminino, de estar evoluindo, mas não teve esse equilíbrio contra o Inter (2022), contra o São Paulo (2024) também. É muito legal ver um time estruturado como Cruzeiro. [...] Só de ter feito esse jogo incrível em Belo Horizonte, equilibrado, é um alento.

Fabíola Andrade

