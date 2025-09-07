Fora de casa, Goiás é superado pelo Avaí e perde a liderança da Série B
O Goiás visitou o Avaí, na noite deste domingo, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Ressacada. O time da casa venceu por 2 a 1, com gols de Cléber e Marquinhos Gabriel. Enquanto Welliton descontou para os visitantes.
Com o resultado, o Goiás sofreu a segunda derrota seguida na competição e perdeu a liderança para o Coritiba. O Esmeraldo é o vice-líder com 44 pontos, dois atrás do Coxa. Por outro lado, o Avaí voltou a vencer após quatro rodadas e ocupa a 7ª posição, com 36 pontos conquistados.
Próximo compromisso do Goiás
- Coritiba x Goiás: 26ª rodada da Série B
- Data e hora: 12 de setembro (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Couto Pereira, em Curitiba
Próximo compromisso do Avaí
- Atlético-GO x Avaí: 26ª rodada da Série B
- Data e hora: 16 de setembro (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia
O jogo
O Avaí abriu o placar logo aos 16 minutos de jogo. João Vitor fez lançamento para Cléber, que ganhou do zagueiro Messias e tocou na saída do goleiro para anotar um belo gol.
Pouco antes do intervalo, o Goiás teve a melhor oportunidade para empatar o jogo. De falta, Wellington Rato acertou o travessão, aos 47 minutos.
No segundo tempo, DG avançou pelo lado esquerdo e cruzou. A zaga do Goiás afastou, mas a bola sobrou nos pés de Marquinhos Gabriel. O meia ajeitou, bateu firme e ampliou a vantagem do Avaí, aos seis minutos. O Goiás diminuiu aos 16 minutos. Após cobrança de escanteio, Anselmo Ramon desviou, e Welliton apareceu para completar para o fundo das redes.