Topo

Esporte

Fora de casa, Goiás é superado pelo Avaí e perde a liderança da Série B

07/09/2025 22h28

O Goiás visitou o Avaí, na noite deste domingo, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Ressacada. O time da casa venceu por 2 a 1, com gols de Cléber e Marquinhos Gabriel. Enquanto Welliton descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Goiás sofreu a segunda derrota seguida na competição e perdeu a liderança para o Coritiba. O Esmeraldo é o vice-líder com 44 pontos, dois atrás do Coxa. Por outro lado, o Avaí voltou a vencer após quatro rodadas e ocupa a 7ª posição, com 36 pontos conquistados.

Próximo compromisso do Goiás

  • Coritiba x Goiás: 26ª rodada da Série B

  • Data e hora: 12 de setembro (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Couto Pereira, em Curitiba

Próximo compromisso do Avaí

  • Atlético-GO x Avaí: 26ª rodada da Série B

  • Data e hora: 16 de setembro (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)

  • Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

O jogo

O Avaí abriu o placar logo aos 16 minutos de jogo. João Vitor fez lançamento para Cléber, que ganhou do zagueiro Messias e tocou na saída do goleiro para anotar um belo gol.

Pouco antes do intervalo, o Goiás teve a melhor oportunidade para empatar o jogo. De falta, Wellington Rato acertou o travessão, aos 47 minutos.

No segundo tempo, DG avançou pelo lado esquerdo e cruzou. A zaga do Goiás afastou, mas a bola sobrou nos pés de Marquinhos Gabriel. O meia ajeitou, bateu firme e ampliou a vantagem do Avaí, aos seis minutos. O Goiás diminuiu aos 16 minutos. Após cobrança de escanteio, Anselmo Ramon desviou, e Welliton apareceu para completar para o fundo das redes.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Brasil se despede da Copa do Mundo de rugby com motivos para comemorar

Avaí se reabilita e evita que o Goiás volte à liderança da Série B

Fora de casa, Goiás é superado pelo Avaí e perde a liderança da Série B

Mundial sub-17: Jogador do River acerta 'coice' em rival e é expulso; veja

Saúl compara características de Filipe Luís a Simeone: 'Muitas semelhanças'

Técnico da Espanha admite surpresa com goleada e aponta jogador subestimado

Santa Cruz elimina América-RN, vai à semi e garante vaga na Série C em 2026

Ex-advogado de Augusto Melo defende o Corinthians como assistente de acusação no caso VaideBet

Ancelotti faz testes na seleção em penúltimo treino antes de ir à Bolívia

Náutico bate Brusque e inicia bem o quadrangular da Série C

Melhor futebol do mundo? Colunistas debatem goleada da Espanha