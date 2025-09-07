Flamengo lamenta morte de Augusto Dunshee de Abranches, ex-presidente do clube

Neste domingo, o Flamengo publicou uma nota de pesar lamentando a morte de Antônio Augusto Dunshee de Abranches, presidente do clube entre o final de 1980 até 1983. O advogado carioca, que tinha 88 anos, liderou o clube em um dos períodos mais vitoriosos. Ele foi campeão da Libertadores e do Mundial em 1981.

Além disso, sob sua gestão, o Flamengo venceu o Campeonato Carioca de 1981 e foi bicampeão do Campeonato Brasileiro em 1982 e 1983.

Dunshee de Abranches era pai de Rodrigo Dunshee, candidato à presidência na última eleição do clube Rubro-Negro. Ele acabou sendo derrotado por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual mandatário.

Veja a nota completa do Flamengo:

O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento de Antônio Augusto Dunshee de Abranches, presidente do clube entre 18 de dezembro de 1980 e 14 de agosto de 1983.

Advogado respeitado e apaixonado pelo Flamengo, Dunshee de Abranches liderou o clube em um dos períodos mais vitoriosos de nossa história. Sob sua gestão, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de 1981, a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes no mesmo ano, além dos Campeonatos Brasileiros de 1982 e 1983.

Sua administração consolidou o Flamengo como potência nacional e mundial. Neste momento de luto, o Flamengo se solidariza com familiares, amigos e toda a Nação Rubro-Negra, agradecendo pelo legado de conquistas e de paixão deixado por Dunshee de Abranches. Sua memória permanecerá para sempre na história do Mais Querido.