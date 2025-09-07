Flamengo acerta ao recorrer em caso Bruno Henrique? Colunistas debatem

Após a suspensão de 12 partidas de Bruno Henrique, aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Flamengo decidiu recorrer da decisão. No Fim de Papo, Milly Lacombe e Fabíola Andrade debateram o tema.

Bruno Henrique foi acusado de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no Campeonato Brasileiro.

Ele foi considerado culpado no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida"

Fabíola: Flamengo não deveria se meter

O Bruno Henrique tem todo direito de se defender, como qualquer cidadão. Mas é muito feio o tanto que o Flamengo se envolve nesse processo. O Flamengo não tem nada a ver com a história. O Flamengo postou nas redes sociais o resultado. O Bruno Henrique é o jogador. O que aconteceu foi com o jogador, não como atleta do Flamengo. O clube não tem que se meter.

Fabíola Andrade

Milly: Imagem do Flamengo está abalada

O Flamengo deveria se abster. Dar o apoio mental, psicológico necessário, mas se abster. Como o Flamengo não foi prejudicado? Olha a imagem. O Bruno Henrique está usando a camisa do Flamengo e é associado à manipulação de resultados. Como o Flamengo pode achar que a imagem do clube não foi abalada? É até uma afronta à nossa inteligência. A imagem do Flamengo está abalada.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo