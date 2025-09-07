Topo

Flamengo acerta ao recorrer em caso Bruno Henrique? Colunistas debatem

07/09/2025 20h22

Após a suspensão de 12 partidas de Bruno Henrique, aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Flamengo decidiu recorrer da decisão. No Fim de Papo, Milly Lacombe e Fabíola Andrade debateram o tema.

Bruno Henrique foi acusado de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no Campeonato Brasileiro.

Ele foi considerado culpado no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida"

Fabíola: Flamengo não deveria se meter

O Bruno Henrique tem todo direito de se defender, como qualquer cidadão. Mas é muito feio o tanto que o Flamengo se envolve nesse processo. O Flamengo não tem nada a ver com a história. O Flamengo postou nas redes sociais o resultado. O Bruno Henrique é o jogador. O que aconteceu foi com o jogador, não como atleta do Flamengo. O clube não tem que se meter.
Fabíola Andrade

Milly: Imagem do Flamengo está abalada

O Flamengo deveria se abster. Dar o apoio mental, psicológico necessário, mas se abster. Como o Flamengo não foi prejudicado? Olha a imagem. O Bruno Henrique está usando a camisa do Flamengo e é associado à manipulação de resultados. Como o Flamengo pode achar que a imagem do clube não foi abalada? É até uma afronta à nossa inteligência. A imagem do Flamengo está abalada.
Milly Lacombe

