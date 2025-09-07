Ex-campeão culpa corte de peso por derrota de Caio Borralho no UFC Paris

A performance de Caio Borralho na derrota para Nassourdine Imavov, no 'main event' do UFC Paris, chamou a atenção do ex-campeão peso-médio (84 kg) Sean Strickland. Apesar de possuir uma boa relação com o brasileiro, seu rival de divisão, o falastrão americano não poupou críticas à preparação feita pelo atleta da equipe 'Fighting Nerds' para o compromisso do último sábado (6).

Através de uma série de publicações no seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter), o ex-campeão se mostrou particularmente contrariado com a decisão tomada por Caio e sua equipe de servir como reserva da disputa de título entre Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev no UFC 319, no último dia 16 de agosto. Por conta disso, o lutador maranhense foi obrigado a passar pelo desgastante processo de corte de peso duas vezes seguidas, em menos de um mês - o que, na opinião de Strickland, contribuiu para a atuação pouco inspirada do atleta da 'Fighting Nerds' no confronto contra Nassourdine Imavov em Paris.

"Caio é meu amigo, mas ele é um idiota. Ele treinou conosco e foi inútil. Eu: 'O que há de errado com você?'. Caio: 'Estou cortando (peso), sou um reserva (no UFC 319)'. Então, você está abrindo mão de quatro semanas do seu camp cortando peso duas vezes, enquanto tem uma luta chegando? Seja quem for que te disse para fazer isso, bata nele, por favor. Foi tão frustrante que eu queria bater nele. Eu não disse nada porque queria manter seu ânimo, mas ele realmente aceitou um conselho ruim de alguém. Aquela luta não foi ele. Foi perder quatro semanas de treino cortando peso duas vezes. O que você acha que acontece quando você mata tanto seu corpo em um período de tempo tão curto? Exatamente aquilo", disparou Strickland (veja abaixo ou clique aqui, aqui e aqui).

Vaga recusada por algoz?

Supostamente, a vaga de reserva da disputa do UFC 319 só se abriu para o brasileiro após a recusa inicial de Nassourdine Imavov. Pelo menos foi isso que o russo naturalizado francês afirmou depois da confirmação de Caio Borralho como suplente de Chimaev vs Du Plessis, que terminou com a vitória do primeiro e sem precisar dos serviços do lutador da Fighting Nerds.

Aparentemente, o motivo pela recusa ao posto de reserva foi justamente o citado por Sean Strickland para criticar a decisão de Borralho em aceitar o cargo. De acordo com Imavov, o pouco tempo de descanso entre os dois cortes de peso, a necessidade de manter seus treinos voltados para o compromisso no UFC Paris e a longa viagem que faria para Chicago (EUA), sede da edição 319, o fizeram rejeitar a proposta do Ultimate.

