Ex-advogado de Augusto Melo defende o Corinthians como assistente de acusação no caso VaideBet

Victor Waquil Nasralla, um dos advogados que representa o Corinthians como assistente da promotoria na ação a qual Augusto Melo é réu por furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa (caso VaideBet), já trabalhou a favor do presidente destituído no último dia 9 de agosto.

Segundo documentos, aos quais a reportagem da Gazeta Esportiva teve acesso, Victor defendeu Augusto antes de sua eleição, no fim de 2023. O advogado, que cultivava uma boa relação com chapas que apoiaram Melo no pleito, atuou no Comitê Jurídico da campanha.

O escritório de Nasralla foi contratado pelo Corinthians assim que Augusto Melo assumiu o poder. Ele chegou ao Timão por meio do ex-diretor jurídico do clube, Yun Ki Lee.

As informações foram antecipadas pelo Blog do Paulinho e confirmadas pela Gazeta Esportiva.

Inclusão no caso VaideBet

Victor foi incluído como advogado do Corinthians no inquérito da VaideBet em maio de 2024. À época, o responsável por assinar a procuração foi o antigo vice e atual presidente do clube, Osmar Stabile.

O então presidente Augusto Melo estava em uma viagem e, por isso, pediu ao seu vice que assinasse o documento.

Nasralla, segundo informações obtidas pela reportagem, chegou a ser afastado após a chegada de Leonardo Pantaleão à diretoria jurídica do clube, em junho de 2024. Ele, no entanto, retornou quando Vinicius Cascone assumiu o departamento, em setembro do mesmo ano.

Pantaleão voltou a solicitar o afastamento de Victor ao retornar para o departamento jurídico como superintendente, após Osmar Stabile tomar posse de forma interina. O advogado, no entanto, seguiu trabalhando no clube a pedido do vice Armando Mendonça. À época, o caso VaideBet estava na fase de indiciamentos.

O que será feito agora?

Desde julho de 2025, Victor Nasralla é um dos advogados definidos pelo Corinthians como assistente de acusação no processo em que o clube foi apontado como vítima de supostos crimes cometidos por Augusto Melo, Sérgio Moura, Marcelo Mariano e Alex Cassundé.

O presidente Osmar Stabile irá se reunir com o novo diretor jurídico Pedro Soares nesta segunda-feira para definir o futuro de Victor Nasralla. A tendência, porém, é que o advogado seja retirado do caso, obrigando o clube a contratar um novo escritório para cuidar da ação. Há também a possibilidade dele ser afastado do Timão.

Leonardo Pantaleão também deixará este e outros casos a fim de evitar um conflito de interesses, uma vez que ele deixou a superintendência jurídica para se tornar vice do Conselho Deliberativo do clube.

Vale lembrar que, recentemente, o ex-presidente Augusto Melo chegou a entrar com um pedido para que o Corinthians fosse retirado do caso como assistente de acusação, alegando que o clube não era vítima. A solicitação, contudo, foi negada pela Justiça.

Entenda o caso

O contrato de patrocínio entre Corinthians e VaideBet foi firmado no dia 7 de janeiro de 2024, por R$ 370 milhões e validade de três anos.

No dia 20 de maio do mesmo ano, foi divulgado um esquema de 'laranja' ligado ao intermediário que firmou o acordo entre o clube a casa de apostas: a Rede Social Media Design LTDA. Em março, a empresa recebeu um pagamento de R$ 700 mil do Corinthians, com o qual sua conta bancária passou a ter saldo positivo de R$ 697.270.73. Alguns dias depois a conta foi reabastecida com a mesma quantia.

Uma semana depois, a Rede Social Media Design LTDA fez um pagamento de R$ 580 mil à Neoway Soluções Integradas em Serviços LTDA. Um dia depois desta transação, a Rede Social realizou mais uma transferência à Neoway, desta vez no valor de R$ 462 mil.

A Rede Social foi a responsável pela intermediação do acordo entre VaideBet e Corinthians. A Neoway é uma empresa que teria como sócia uma mulher residente de Peruíbe, chamada Edna Oliveira dos Santos. A sede da Neoway tem como endereço a Avenida Paulista, 171, 4º andar. Porém, segundo a recepcionista do local, ninguém vinculado à empresa já frequentou o local.

Augusto Melo usando boné da VaideBet

A grande questão é que a Rede Social pertence a Alex Fernando André, o Alex Cassundé, que participou da campanha eleitoral de Augusto Melo para a presidência do clube alvinegro, no final de 2023. Cassundé é conhecido do ex-superintendente de marketing do Timão, Sérgio Moura.

As transações de R$ 700 mil reais foram feitas sem o conhecimento do então diretor financeiro do Corinthians, Rozallah Santoro, que naquele momento estava viajando e não se encontrava no Parque São Jorge. Sem a presença de Santoro, o diretor administrativo da época, Marcelo Mariano, autorizou os pagamentos alegando que a Rede Social já havia emitido notas fiscais e teria arcado com os impostos.

Edna Oliveira dos Santos, sócia-majoritária da Neoway, é moradora de uma casa simples em Peruíbe e desconhece a empresa, da qual seria dona. Além disso, Edna desconhece Cassundé.

No dia 27 de maio, a VaideBet enviou uma notificação extrajudicial ao Corinthians, acenando com a possibilidade de rescindir o vínculo, inicialmente previsto até o final do mandato de Augusto Melo. No documento, a empresa expôs sua insatisfação ao time do Parque São Jorge com as notícias veiculadas na imprensa sobre a parceria.

A casa de apostas deu um prazo de dez dias para que o clube prestasse explicações e apresentasse soluções. Sem ter o retorno esperado, a VaideBet exerceu a cláusula de anticorrupção, contida no contrato de patrocínio, e rescindiu o acordo.