Topo

Esporte

Espanha atropela Turquia com hat-trick de volante e segue 100% nas Eliminatórias

07/09/2025 17h36

A Espanha segue a todo vapor nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, a seleção venceu a Turquia por 6 a 0, na Torku Arena, em Cônia, na Turquia. Pedri, duas vezes, Merino, três vezes, e Ferrán Torres marcaram os gols.

Situação na tabela

Espanha - 1º lugar do grupo E, com 6 pontos (duas vitórias em dois jogos)

Turquia - 3º lugar do grupo E, com 3 pontos (uma vitória e uma derrota)

O jogo

A Espanha abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Pedri foi acionado na esquerda, cortou para o meio e chutou no cantinho, sem chances para o goleiro.

Aos 21, foi a vez de Merino estufar as redes. O volante aproveitou a boa jogada coletiva espanhola e bateu de primeira para anotar um golaço. O camisa 6 marcou de novo aos 45, após cruzamento preciso de Pedri.

2º tempo

A Espanha transformou a vitória em goleada aos sete minutos do segundo tempo. Em rápido contra-ataque, Yamal recebeu de Pedri e deixou na medida para Ferrán Torres, que bateu firme para anotar o quarto.

Mas a noite era mesmo de Merino. O jogador do Arsenal chegou ao hat-trick aos 12, com mais um golaço. O volante disparou pelo meio de campo e, da intermediária, finalizou no ângulo.

Mesmo com o placar elástico, os visitantes não tiraram o pé do acelerador. Com o relógio marcando 17 minutos, Oyarzabal fez linda jogada individual pelo meio e deixou Pedri na cara do goleiro. O meia do Barcelona, então, só teve o trabalho de arrematar no canto para fechar a conta.

Próximos jogos

  • Espanha x Geórgia (3ª rodada do grupo E das Eliminatórias)

    Data e horário: 11 de outubro (sábado), às 15h45

    Local: Não definido

  • Bulgária x Turquia (3ª rodada do grupo E das Eliminatórias)

    Data e horário: 11 de outubro (sábado), às 15h45

    Local: Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, na Bulgária

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Liberados pelo Uruguai, Arrascaeta e Varela retornam ao Flamengo

Espanha goleia Turquia, conta com hat-trick de Merino e amplia vantagem nas Eliminatórias

Alemanha derrota Irlanda do Norte e vence pela 1ª vez nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Lewandowski marca, Polônia supera Finlândia e segue na cola da Holanda

Alemanha bate Irlanda do Norte e vence a primeira pelas Eliminatórias

Alemanha vence 'freguesa' Irlanda do Norte e respira por vaga na Copa

Bélgica goleia o Cazaquistão e embala terceira vitória seguida nas Eliminatórias

Pedri tem atuação de gala, Espanha goleia Turquia e mostra força para Copa

Espanha atropela Turquia com hat-trick de volante e segue 100% nas Eliminatórias

Imavov faz campanha por title shot após vitória sobre Borralho no UFC Paris

Davi Belfort é 1º quarterback brasileiro a estrear no futebol americano universitário