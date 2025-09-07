Espanha atropela Turquia com hat-trick de volante e segue 100% nas Eliminatórias

A Espanha segue a todo vapor nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, a seleção venceu a Turquia por 6 a 0, na Torku Arena, em Cônia, na Turquia. Pedri, duas vezes, Merino, três vezes, e Ferrán Torres marcaram os gols.

Situação na tabela

Espanha - 1º lugar do grupo E, com 6 pontos (duas vitórias em dois jogos)



Turquia - 3º lugar do grupo E, com 3 pontos (uma vitória e uma derrota)

O jogo

A Espanha abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Pedri foi acionado na esquerda, cortou para o meio e chutou no cantinho, sem chances para o goleiro.

Aos 21, foi a vez de Merino estufar as redes. O volante aproveitou a boa jogada coletiva espanhola e bateu de primeira para anotar um golaço. O camisa 6 marcou de novo aos 45, após cruzamento preciso de Pedri.

2º tempo

A Espanha transformou a vitória em goleada aos sete minutos do segundo tempo. Em rápido contra-ataque, Yamal recebeu de Pedri e deixou na medida para Ferrán Torres, que bateu firme para anotar o quarto.

Mas a noite era mesmo de Merino. O jogador do Arsenal chegou ao hat-trick aos 12, com mais um golaço. O volante disparou pelo meio de campo e, da intermediária, finalizou no ângulo.

Mesmo com o placar elástico, os visitantes não tiraram o pé do acelerador. Com o relógio marcando 17 minutos, Oyarzabal fez linda jogada individual pelo meio e deixou Pedri na cara do goleiro. O meia do Barcelona, então, só teve o trabalho de arrematar no canto para fechar a conta.

