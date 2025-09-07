Erick Pulgar evolui em recuperação no Fla: 'Estou mais perto de voltar'

Homem de confiança do técnico Filipe Luís, o volante Erick Pulgar tem demonstrado evolução em sua recuperação da cirurgia no quinto metatarso do pé direito e já projeta o retorno aos gramados pelo Flamengo.

A recuperação tem sido muito boa. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Filipe (Luís) e ao Boto (diretor de futebol) por me darem a confiança para ir ao Chile, ao Dr. Sassaki (chefe do DM) e a toda a equipe médica por terem ido ao Chile para a cirurgia. E agora me sinto ótimo, sem dor, já estou treinando mais, levantando mais peso, então estou mais perto de voltar a campo. Já estou ansioso para voltar a treinar com o grupo. Então, vamos continuar com o bom trabalho. Também quero agradecer à equipe médica por dedicar seu tempo e continuar comigo

Erick Pulgar, à Flamengo TV

Projeção é voltar na Libertadores

O Flamengo realiza uma força-tarefa para ter Erick Pulgar contra o Estudiantes, nas quartas de final da Libertadores. O UOL apurou que, hoje, a tendência é a de que o chileno só fique à disposição no jogo de volta, dia 25 de setembro, na Argentina. O duelo de ida, no Maracanã, será dia 18 de setembro.

O volante sofreu a lesão na eliminação para o Bayern de Munique, no Mundial de Clubes, dia 29 de junho. Ele precisou passar por uma cirurgia no dia 3 de julho e, desde então, está fora dos gramados.

Pulgar é um dos "queridinhos" do técnico Filipe Luís. O treinador vê o jogador desempenhando um papel fundamental em seu esquema tático, apesar do trio Jorginho-Saúl-Arrascaeta estar se entendendo bem em sua ausência e de De la Cruz ter retornado de lesão.

Todos eles têm o mesmo conteúdo tático. Temos agora seis volantes (Erick, Jorginho, Saúl, Evertton, Allan e De la Cruz). Todos têm características diferentes e formas de aplicar esse conteúdo passado de forma diferente. Escolho sempre o que acredito ser o melhor para a equipe. O Erick é um pilar e estamos todos querendo que ele volte

Filipe Luís

"Folgão" para o elenco

O elenco do Flamengo ganhou um folgão após o empate em 1 a 1 com o Grêmio, no dia 31 de agosto. Os jogadores só se reapresentaram no Ninho do Urubu na última sexta-feira (5).

O Rubro-Negro só retorna a campo no dia 14 de setembro, contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS), pelo Campeonato Brasileiro.