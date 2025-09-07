Alemanha vence 'freguesa' Irlanda do Norte e respira por vaga na Copa

A Alemanha venceu a Irlanda do Norte por 3 a 1 neste domingo, em Colônia, pelo grupo A das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2026.

Gnabry abriu o placar para os alemães, e Price empatou para a Irlanda do Norte ainda no 1º tempo. Após um início truncado na segunda etapa, a Alemanha deslanchou com gols de Amiri e Wirtz.

A Alemanha amplia a freguesia contra a Irlanda do Norte e soma agora dez vitórias seguidas contra a rival europeia, em um tabu que já dura quase trinta anos. A última vez que os norte-irlandeses não saíram derrotados para os alemães foi em novembro de 1996.

O resultado dá um respiro para a Alemanha, que havia perdido na estreia das eliminatórias para a Eslováquia. Com a vitória, os alemães somam 3 pontos e ficam no 3º lugar, mesma pontuação da 2ª colocada Irlanda do Norte, à frente pelos critérios de desempate. A Eslováquia lidera o grupo com 6 pontos.

Apenas os líderes de cada grupo se classificam direto para a Copa, enquanto os que ficam em segundo lugar disputam a fase de play-offs.

A Alemanha volta a campo no dia 10 de outubro, quando recebe Luxemburgo em casa. No mesmo dia, a Irlanda do Norte recebe a Eslováquia.

Freguesia histórica

Com a derrota de hoje, a Irlanda do Norte chega a dez derrotas consecutivas para a Alemanha. No último duelo entre as seleções, em novembro de 2019, pelas eliminatórias da Eurocopa, a Alemanha havia vencido a seleção norte-irlandesa por 6 a 1. Naquela ocasião, Gnabry anotou um hat-trick.

A última vez que a Irlanda do Norte enfrentou os alemães e não saiu de campo derrotada foi em novembro de 1996, quando empatou por 1 a 1 em solo germânico, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1998.

A última vitória da Irlanda do Norte contra os alemães foi ainda mais distante, em 1983, por 1 a 0 em partida válida pelas eliminatórias para a Eurocopa de 1984.

Gols e destaques

1 x 0: A Alemanha abriu o placar aos 6 minutos do 1º tempo. O atacante Woltemade ganhou uma dividida no meio de campo e tocou para Gnabry. O camisa 20 botou na frente, trombou com um zagueiro e ficou cara a cara com Peacock-Farrell, dando uma cavadinha na saída do goleiro norte-irlandês.

Aí não, zagueirão! Rüdiger tentou driblar no campo de defesa e foi desarmado por Isaac Price, que cruzou na área e conquistou um escanteio após Anton cortar para a linha de fundo.

1 x 1: Na cobrança de escanteio, Price fez o gol de empate da Irlanda do Norte aos 33 minutos do 1º tempo. O atacante de 1,91m apareceu livre na pequena área e escorou a bola para o fundo das redes de Baumann.

Não valeu! Na reta final da primeira etapa, Raum recolocou a Alemanha na frente no placar, mas o gol foi anulado por impedimento. O lateral recebeu lançamento de Rüdiger nas costas da zaga, mas o replay mostrou que ele estava bastante adiantado.

Jogo truncado. Os primeiros 15 minutos do 2º tempo foi de poucas emoções e sem chances claras de gol. O técnico Julian Nagelsmann começa a fazer substituições para corrigir o setor ofensivo dos alemães, e coloca Beier e Amiri nos lugares de Gnabry e Woltemade.

2 x 1: Amiri recolocou a Alemanha à frente do placar aos 24 minutos do 2º tempo. O atacante apareceu sozinho na área para concluir lançamento de Raum, em um momento em que o goleiro Peacock-Farrell saiu mal e ficou pelo meio do caminho.

3 x 1: Florian Wirtz anotou o terceiro gol da Alemanha em uma beloa cobrança de falta no ângulo.

Ficha técnica

Alemanha 3 x 1 Irlanda do Norte

Campeonato: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026

Data: 07/09/2025

Local: RheinEnergieStadion, Colônia (Alemanha)

Hora: 15h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Espen Eskas (Noruega)

Cartões amarelos: Rüdiger (ALE); Galbraith, Devenny, Bradley e Saville (IRL)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Gnabry (ALE), 6' do 1º tempo (1-0); Price (IRL), 33' do 1º tempo (1-1); Amiri (ALE), 24' do 2º tempo (2-1); Wirtz (ALE), 26' do 2º tempo (3-1)

Alemanha: Baumann; Anton, Koch, Rüdiger (Tah), Raum; Kimmich, Gross (Goretska), Gnabry (Beier), Wirtz, Leweling; Woltemade (Amiri). Técnico: Julian Nagelsmann.

Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Toal (McConville), McNair (Saville), Hume; Devenny, McCann, Charles, Galbraith (Marshall), Bradley; Reid (Dion Charles), Price (McDonnell). Técnico: Michael O'Neill.