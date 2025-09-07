Topo

Elenco do Santos ganha descanso e se reapresenta na terça-feira

07/09/2025 15h52

Neste domingo, o elenco do Santos ganhou um descanso. O grupo se reapresenta na terça-feira para retomar a preparação para o duelo com o Atlético-MG, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Rollheiser. O meia está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Neymar, por sua vez, é dúvida.

O camisa 10 está treinando normalmente, mas irá conversar com Vojvoda ao longo da semana para decidir se joga ou não. O astro não gosta de jogar em gramado sintético, como o da Arena MRV.

Em compensação, a expectativa é que João Basso e Willian Arão reforcem o clube. O zagueiro já treina com o restante do grupo, enquanto o volante está em reta final de transição.

Recém-contratados, o zagueiro Adonis Frías, o meio-campista Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz já treinam normalmente e ficam à disposição. O zagueiro Alexis Duarte, outro reforço, está servindo a seleção paraguaia e se apresenta após a data Fifa.

Vojvoda busca sua primeira vitória no comando santista. Ele estreou com um empate de 0 a 0 com o Fluminense, na Vila Belmiro.

Próximos jogos do Santos

  • Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

    Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos

  • Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos

