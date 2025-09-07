Elenco do Palmeiras ganha folga e se reapresenta na segunda-feira

O elenco do Palmeiras ganhou o domingo de folga após concluir a primeira etapa de preparação para o confronto com o Internacional, que acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após três dias de treinamento, a comissão técnica do Verdão decidiu dar um descanso aos seus jogadores antes de iniciar o segundo período de trabalho, a partir desta segunda-feira, pela manhã, visando o duelo com a equipe gaúcha.

Para o início da semana, o técnico Abel Ferreira terá importantes desfalques no elenco, já que Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai), Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai), além de Flaco López (Argentina), foram convocados para defender suas seleções nacionais.

A última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas será disputada nesta terça-feira. Com o fim dos compromissos internacionais, a expectativa é de que os jogadores estejam novamente à disposição do treinador a partir de quarta-feira.

Entre as novidades, Andreas Pereira, recém-contratado pelo clube, também foi chamado para a Seleção Brasileira, após a lesão de Kaio Jorge, do Cruzeiro. O meio-campista já teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está regularizado para fazer sua estreia com a camisa alviverde.

O Verdão ocupa a terceira colocação do Brasileirão, atrás de Cruzeiro (44 pontos) e Flamengo (47), mas com a vantagem de ter dois jogos a menos que a equipe mineira e um a menos que os cariocas.

Calendário do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)