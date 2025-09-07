Ela foi camelô, vendeu bala em ônibus e hoje defende a seleção de rúgbi

Yasmin Soares cresceu numa das maiores comunidades do Rio de Janeiro, a Cidade de Deus. Ela foi criada pelos avós e a mãe, que fizeram questão de deixar claro à jovem o certo e o errado. Ganhar dinheiro com um trabalho digno, portanto, era prioridade de Yasmin, que foi camelô, vendeu balas em ônibus até que conseguiu seu primeiro serviço registrado como operadora viária no VLT da capital fluminense.

Além de transmitir valores importantes, a avó Aurileia incentivava Yasmin a praticar esportes. A missão não era difícil, já que a jovem era a maior fã das aulas de educação física. Tão fanática e tão boa que foi convidada a integrar um projeto de handebol do colégio.

Os anos foram passando, Yasmin deixou o handebol, conheceu o atletismo até que um amigo a levou para o rúgbi. Ela nem conhecia a modalidade, mas decidiu testar e se apaixonou. Hoje, a jovem integra a seleção brasileira, foi para as Olimpíadas de Paris e, graças à ascensão no esporte, se tornou a primeira integrante da família a cursar faculdade.

A primeira da turma

Na escola municipal Pedro Aleixo, Yasmin era a primeira a chegar às aulas de educação física, gostava de todos os esportes. Numa época, o professor começou a fazer disputas de corrida em volta da quadra e a jovem ganhava de todo mundo, meninos e meninas. Acontece que a habilidade afastou a turma e ninguém queria participar se Yasmin tivesse. O brilho pela aula tão amada foi, então, apagando.

"Quando chegava o dia da aula de educação física, comecei a ficar triste. O professor reparou que eu era uma das últimas crianças a descer. Totalmente ao contrário do que eu era. E aí foi quando ele chamou minha avó no colégio e aí falou para ela me colocar num esporte que eu me daria super bem", contou Yasmin.

A atleta partiu para a escola estadual de mesmo nome e logo foi convidada a integrar o projeto de handebol aos 14 anos. Para ajudar nos custos de materiais e viagens para as competições, passou a vender doces e empadas. E adivinhem quem era a maior compradora? A avó Aurileia.

Ela comprava vários e falava: 'vai lá, minha filha, vai lá vender'. Aí eu ia para a rua, só que às vezes não vendia tudo. Não é sempre que todo mundo vai querer te ajudar. Quando estava escurecendo, eu voltava para casa e minha avó comprava todo o resto que sobrou. Na época, abria a geladeira de casa, sem mentira, só achava doce", contou Yasmin.

Balas, VLT e rúgbi

Além do handebol, Yasmin integrava a equipe de atletismo nos jogos estudantis e foi justamente um amigo que ela fez na modalidade que a levou para o rúgbi, até então desconhecido pela jovem. Ambos decidiram ir a um treino na Vila Olímpica Manoel Tubino, também no Rio.

O amigo acabou furando, mas Yasmin tomou coragem para se convidar ao treino. Acanhada, ela foi entendendo o que era aquele esporte com a galera se agarrando e correndo. Quando a atividade acabou, o técnico Marcel Santos ficou surpreso com as habilidades da jovem a chamou para retornar no dia seguinte. Claro que Yasmin amou a ideia.

Ela passou a defender o El-Shaddai, mas ao mesmo tempo seguia trabalhando para ter uma renda. Yasmin vendeu balas nos ônibus das linhas que circulavam entre Taquara e Freguesia e, pouco depois, conseguiu um emprego como operadora viária no VLT na Candelária.

Foi num dia de trabalho no VLT que Yasmin, aos 23 anos, recebeu uma luz e entendeu que o esporte realmente poderia mudar sua vida.

"Meu treinador de atletismo, o Felipe França, me encontrou lá. Ficou surpreso de me ver trabalhando ali. Ele me deu um abraço e disse: 'Fica ligada que vai ter uma oportunidade muito legal para vir em seu caminho'", descreveu Yasmin.

De fato, a grande oportunidade veio. Ela foi convidada para ser atleta profissional do Melina, em Mato Grosso, e aceitou. Foi assim que Yasmin deixou o colo da avó com o coração apertado, mas cheio de esperança.

O que o esporte representa

Não demorou muito para Yasmin ser convocada para a seleção brasileira feminina de rúgbi. Ela decidiu se mudar para São Paulo, onde a equipe nacional treina, em 2023 e no ano seguinte estava em Paris defendendo o Brasil nos Jogos Olímpicos.

"A ficha só caiu quando eu estava dentro da cerimônia de abertura. No barco. Estava com os outros atletas, a gente estava representando o nosso país. Olhávamos para aquela multidão de pessoas à beira do rio Sena, e balançávamos as nossas bandeirinhas. Olhava para as minhas parceiras, elas chorando, e eu, meu Deus, estou aqui mesmo", disse.

Na capital paulista, Yasmin também conseguiu terminar o ensino médio e conseguiu uma vaga para cursar psicologia na universidade.

"Se entre 0 a 100, eu mensurar o quanto o esporte mudou minha vida, é 100. Sem sombra de dúvidas. O esporte tem essa dinâmica de não tornar a pessoa somente um profissional naquilo. Eu carrego os valores do esporte. O rúgbi carrega valores muito fortes. Não é só por dinheiro, não é só por conseguir ter uma vida um pouco melhor, mas de se tornar um ser humano melhor", falou Yasmin.

Hoje ela estará em campo, contra a Itália, às 10h, pela Copa do Mundo de Rúgbi. O Brasil participa pela primeira vez do torneio, sabe que ainda não tem o potencial das grandes seleções, mas vem tentando melhorar na modalidade. Como ocorreu antes com a própria Yasmin, é mais uma oportunidade dela mostrar seu talento.