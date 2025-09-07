Duda conquista ouro no salto em altura e iguala recorde de 41 anos

Maria Eduarda Oliveira (Barra Bonita- SP) brilhou na etapa de encerramento do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20 de Atletismo, em Pernambuco, neste domingo, na pista no Centro de Esporte, Lazer e Cultura Alberto Santos Dumont.

Duda, de 18 anos, não só conquistou a medalha de ouro como igualou o recorde brasileiro no salto em altura, com 1,86 m, marca que era de Orlane Maria Lima dos Santos e já durava 41 anos (desde 25/8/1984), e oitava melhor marca do mundo da história.

"Eu vim para cá querendo quebrar esse recorde e firmar minha marca para o Pan-Americano. Então eu tinha dois objetivos, ir para o Pan e fazer o recorde. Saiu 1,86 m e fiquei muito feliz", disse Duda, que nasceu em Iguaraçu, mas "atravessou o rio" para treinar em Barra Bonita, São Paulo, onde está desde os 12 anos, com o treinador Geneciano Pereira da Silva. "A minha meta é chegar em uma Olimpíada e conseguir uma medalha".

Duda disse que quer melhorar ainda mais a sua marca este ano, e ainda disputa o Sul-Americano de Lima, Peru, de 30 de outubro a 2 de novembro. "Mas estava de olho mesmo no Pan - eu era sexta do Ranking de area, uma menina frez 1,81 m e me passou, mas eu passei de novo. Eu queria ir pro Pan-Americano, coloquei na minha cabeça que eu ia fazer a marca pra ir paro Pan, quebrar esse recorde e fazer meu nome, colocar o meu nome na história do Brasil", completou Duda, confiante.

Quando começou tinha "um pezinho na velocidade", mas como não rendeu muito foi fazer salto triplo e em altura. "Este ano firmei meu pé no salto em altura. Eu acho que fiz a escolha mais que certa, tanto é que veio um novo recorde e eu fiquei muito feliz".

A medalha de prata ficou com Samira Victoria de Araújo (AD Centro Olímpico-SP), com 1,75 m, e a de bronze com Maria Clara Vieira de Oliveira (Instituto Ideal Brasil), com 1,71 m.