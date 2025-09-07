Topo

Disneyland se posiciona após Raphinha acusar parque de racismo com o filho

A Disneyland Paris se posicionou depois de ser acusada de racismo por Raphinha. O jogador do Barcelona e da seleção brasileira ficou indignado após seu filho, Gael, ser ignorado por funcionários dentro do parque.

O que aconteceu

Em contato com o UOL, a Disneyland Paris, via assessoria de imprensa, disse que 'sempre busca criar experiências mágicas para todos os visitantes, sem exceção'. O parque lamentou ainda que as expectativas da visita da família de Raphinha não tenham sido correspondidas.

A Disneyland Paris informou ainda que mantém contato com a família de Raphinha desde sexta-feira, data do ocorrido. A ideia é organizar para ela novas experiências com os mesmos personagens envolvidos no episódio.

Vídeos publicados no Instagram por ele e pela esposa, Natália Belloli, mostram Gael sendo ignorado pelos personagens "Tico e Teco" na sede de Paris. O menino de apenas dois anos tenta se aproximar dos 'esquilos', mas é ignorado em todas as tentativas, enquanto outras crianças recebem atenção.

Seus funcionários são uma desgraça. Vocês não deveriam tratar as pessoas dessa forma, ainda mais se tratando de uma criança. Vocês devem fazer as crianças felizes, não esnobá-las. Prefiro dizer que foi uma atitude esnobe do que qualquer outra coisa. Vocês são uma desgraça. Eu entendo a fadiga de quem trabalha com isso, mas por que todas as outras crianças brancas foram abraçadas e meu filho não? Raphinha, no Instagram

A esposa de Raphinha foi a primeira a publicar os vídeos e também disparou contra o famoso parque. "Meu filho implorando por um abraço. Ele [funcionário vestido de esquilo] deu as duas mãos para a menina pra não pegar na dele [Gael]. E não contente saiu com a menina de perto dele. Que ÓDIO", escreveu.

Raphinha voltou a protestar em comentários feitos em postagens da esposa. "Esquilo nojento, isso não se faz com uma criança. Se eu for na Disney, jornal do dia seguinte já pode informar que eu vou pegar esse esquilo vagabundo", disparou.

O jogador do Barcelona estava com a seleção brasileira no momento do episódio. Após vitória sobre o Chile, na última quinta-feira, ele e os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na terça-feira para encarar a Bolívia, fora de casa, pela última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

