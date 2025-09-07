Davi Belfort é 1º quarterback brasileiro a estrear no futebol americano universitário
Davi Belfort estreou neste sábado no futebol americano universitário, pelo UCF Knights, da University of Central Florida, e se tornou o primeiro quarterback brasileiro a entrar em campo por uma das escolas da Power Four da Associação Atlética Universitária Nacional (NCAA, na sigla em inglês). O filho de Vitor Belfort, ex-lutador do UFC, jogou os minutos finais da vitória sobre North Carolina A&T Aggies.
O quarterback entrou nos três minutos finais do último quarto da vitória sem sustos do UCF Knights por 68 a 7, em Orlando, na Flórida. Davi não chegou a passar a bola no breve período em que esteve em campo, mas teve duas corridas, somando 23 jardas para a equipe. Os lances na reta final da partida sacramentaram o triunfo.
Os Knights são membros da Big 12, uma das quatro conferências mais importantes da NCAA, e conta com 16 equipes. Neste momento, com duas vitórias no início da temporada e nenhuma derrota, o time da Flórida se encontra na segunda posição.
Depois dessa experiência de três minutos no futebol americano universitário, Davi Belfort poderá entrar em campo novamente diante de North Carolina Tar Heels, no dia 20 de setembro, sábado. A tendência é que Tayven Jackson, quarterback titular do programa, comece a terceira partida da equipe na temporada. Caso UCF consiga uma vantagem semelhante à deste sábado, Davi pode ganhar minutos.
Aos 20 anos, o quarterback almeja se tornar o primeiro jogador brasileiro da posição a disputar a National Football League (NFL), principal liga de futebol americano do mundo. Cairo Santos, kicker do Chicago Bears, foi o pioneiro do País na liga, mas atuando em uma função diferente do compatriota.
Na última temporada, Davi defendeu Virginia Tech, mas não chegou a entrar em campo. A universidade é membro da Atlantic Coast Conference (ACC), mas o quarterback optou por retornar à Flórida, onde sua família mora, e disputar por um programa da Big 12, uma das conferências mais importantes da NCAA.
Agenciado por Ronaldo Fenômeno, ele foi avaliado como um prospecto de quatro estrelas antes de entrar no futebol americano universitário. No Ensino Médio, atuou por Alcorn State. "O Davi tem ainda uma longa caminhada pela frente, mas, para além do talento, ter dentro de casa, no próprio pai, uma referência tão gigante de atleta, certamente o coloca um passo à frente", disse Ronaldo.
Caso decida ingressar na NFL, Davi Belfort poderá ser selecionado pelas franquias da liga a partir do Draft de 2027, processo de escolha dos atletas universitários, quando completar 22 anos.