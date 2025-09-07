Topo

Cuiabá x CRB: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

07/09/2025 20h00

O Cuiabá entra em campo contra o CRB nesta segunda-feira, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como chegam os times?

Os clubes chegam ao confronto em situações parecidas: ambos têm 34 pontos em 34 jogos. O CRB ocupa a oitava posição, com uma vitória a mais que o Cuiabá, atual 10º colocado.

Histórico do confronto

Nos últimos seis anos, os times se encontraram cinco vezes pela Série B, com o Cuiabá mostrando vantagem ao vencer três confrontos e empatar um. Já o CRB tem apenas uma vitória.

Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:

03/08/2019: Cuiabá 1 x 0 CRB (Série B)

05/11/2019: Cuiabá 5 x 1 CRB (Série B)

31/10/2020: Cuiabá 3 x 0 CRB (Série B)

29/01/2021: Cuiabá 1 x 4 CRB (Série B)

06/05/2025: Cuiabá 1 x 1 CRB (Série B)

Prováveis escalações

Cuiabá: Guilherme Nogueira; Matheusinho, Nathan, Alan Empereur e Marcelo Henrique; Denílson e Calebe; Lucas Mineiro, Alisson Safira e Martínez; Carlos Alberto.

Técnico: Eduardo Barros

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Crystopher (Gegê), Higor Meritão e Danielzinho; Douglas Baggio, Thiaguinho e Mikael.

Técnico: Eduardo Barroca

ARBITRAGEM

Kleber Ariel Goncalves Silva será o árbitro do confronto, com Sidmar Dos Santos Meurer e Weber Felipe Silva como assistentes. Leonardo Rotondo Pinto fica no comando do VAR.

Próximo jogo CRB

CRB x Amazonas | Série B

Data e horário: 15 de setembro, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé

Próximo jogo Cuiabá

Cuiabá x Operário-PR | Série B

Data e horário: 14 de setembro, às 16h00 (de Brasília)

Local: Estádio Germano Kruger

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X CRB

Local: Arena Pantanal

Data: 08 de setembro de 2025 (Domingo)

Horário: 20h00 (de Brasília)

