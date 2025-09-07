Cuiabá x CRB: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Cuiabá entra em campo contra o CRB nesta segunda-feira, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Como chegam os times?
Os clubes chegam ao confronto em situações parecidas: ambos têm 34 pontos em 34 jogos. O CRB ocupa a oitava posição, com uma vitória a mais que o Cuiabá, atual 10º colocado.
Histórico do confronto
Nos últimos seis anos, os times se encontraram cinco vezes pela Série B, com o Cuiabá mostrando vantagem ao vencer três confrontos e empatar um. Já o CRB tem apenas uma vitória.
Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:
03/08/2019: Cuiabá 1 x 0 CRB (Série B)
05/11/2019: Cuiabá 5 x 1 CRB (Série B)
31/10/2020: Cuiabá 3 x 0 CRB (Série B)
29/01/2021: Cuiabá 1 x 4 CRB (Série B)
06/05/2025: Cuiabá 1 x 1 CRB (Série B)
AssCom Dourado / Divulgação
Prováveis escalações
Cuiabá: Guilherme Nogueira; Matheusinho, Nathan, Alan Empereur e Marcelo Henrique; Denílson e Calebe; Lucas Mineiro, Alisson Safira e Martínez; Carlos Alberto.
Técnico: Eduardo Barros
CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Crystopher (Gegê), Higor Meritão e Danielzinho; Douglas Baggio, Thiaguinho e Mikael.
Técnico: Eduardo Barroca
ARBITRAGEM
Kleber Ariel Goncalves Silva será o árbitro do confronto, com Sidmar Dos Santos Meurer e Weber Felipe Silva como assistentes. Leonardo Rotondo Pinto fica no comando do VAR.
Próximo jogo CRB
CRB x Amazonas | Série B
Data e horário: 15 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Rei Pelé
Próximo jogo Cuiabá
Cuiabá x Operário-PR | Série B
Data e horário: 14 de setembro, às 16h00 (de Brasília)
Local: Estádio Germano Kruger
FICHA TÉCNICA
CUIABÁ X CRB
Local: Arena Pantanal
Data: 08 de setembro de 2025 (Domingo)
Horário: 20h00 (de Brasília)