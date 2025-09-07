Topo

Esporte

Cruzeiro e Corinthians empatam 1ª final do Brasileiro feminino com polêmica

Cruzeiro e Corinthians ficaram no empate na primeira final do Brasileirão Feminino, em Belo Horizonte - Alê Torres / Staff Images Woman / CBF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/09/2025 12h41

O Corinthians saiu na frente, mas o Cruzeiro buscou o empate no jogo de ida da final do Brasileirão Feminino. As equipes ficaram no 2 a 2 no placar, na manhã deste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Gi Fernandes e Gabi Zanotti marcaram para o Timão, enquanto Marília e Belinha empataram para a Raposa. O Timão ficou à frente do placar duas vezes, no primeiro e no segundo tempo, mas não conseguiu segurar o resultado por mais de 15 minutos.

A partida teve polêmica envolvendo o VAR. Em determinado momento, o sistema de arbitragem de vídeo parou de funcionar, por falta de comunicação. O jogo seguiu, mas sem a possibilidade de uso da tecnologia gerando revolta nas atletas.

Além disso, em outro momento da partida, em lance fora da disputa pela bola, Byanca Brasil provocou contato com Érika. Apesar de não ser evidente para a arbiragem, houve muita reclamação das Brabas, principalmente pela falta de intervenção do VAR, que não recomendou a revisão do lance. A jogadora do Cruzeiro recebeu apenas um cartão amarelo.

Agora, os times decidirão o resultado só no jogo de volta, com placar totalmente igual. A finalíssima será no próximo domingo, na Neo Química Arena, às 10h30 (de Brasília).

Jogo de 'toma lá dá cá'

O Corinthians começou pressionando bastante, com Duda Sampaio e Jaque assustando o gol do Cruzeiro. A pressão inicial deu resultado, e Gi Fernandes abriu o placar para as Brabas logo aos cinco minutos. O time alvinegro continuou dominante por um tempo, com Vic Albuquerque também criando perigo.

Incentivado pela torcida, o Cruzeiro se recuperou e cresceu na partida. Aos 27 minutos, a Raposa empatou com um cabeceio de Marília, após cruzamento de Byanca Brasil. O gol deu moral ao time, e o jogo ficou mais equilibrado. A reta final da primeira etapa foi marcada pelo bom desempenho das goleiras Camila Rodrigues e Nicole, que fizeram grandes defesas. As Brabas ainda tiveram uma chance nos acréscimos, com Jaqueline, mas Camila defendeu com o pé, garantindo o 1 a 1 no placar até o intervalo.

O segundo tempo começou com o Corinthians retomando a vantagem. Aos dez minutos, Tamires fez um cruzamento preciso para a área, onde Gabi Zanotti finalizou de primeira, colocando a bola no canto esquerdo e sem chances para a goleira Camila Rodrigues. No entanto, o Cruzeiro não se entregou e buscou o empate novamente. Aos vinte e um minutos, Letícia Alves fez um lançamento longo, e Isabela, de cabeça, tocou a bola com sutileza para o fundo do gol, superando a goleira Nicole e deixando tudo igual no placar.

