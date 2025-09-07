Criciúma vence Chapecoense em clássico catarinense e sobe para o terceiro lugar na Série B
O Criciúma venceu a Chapecoense por 2 a 0 na tarde deste domingo, no estádio Heriberto Hülse, em confronto válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clássico catarinense foi marcado por muita intensidade, gols no início, lances polêmicos e chances para os dois lados.
Com este resultado, o Criciúma chegou a 42 pontos e assumiu a terceira posição na tabela de classificação, ultrapassando a própria Chapecoense, que permaneceu com 41 e caiu para o quarto lugar. Coritiba e Goiás seguem nas posições mais altas da competição.
No primeiro tempo, o time da casa começou de forma avassaladora e abriu vantagem rapidamente. Rodrigo inaugurou o placar aos 10 minutos, aproveitando jogada ensaiada em cobrança de falta. Pouco depois, aos 14, Nicolas ampliou de cabeça após escanteio cobrado por Jhonata Robert.
A Chapecoense tentou responder em chutes de Bruno Matias e Rafael Carvalheira, mas encontrou dificuldades para furar a marcação. O momento mais polêmico ocorreu nos minutos finais, quando o árbitro assinalou pênalti para a equipe visitante. Walter Clar chegou a marcar no rebote, mas o lance foi revisado pelo VAR e anulado por falta de ataque de Gabriel Inocêncio, que acabou expulso.
A segunda etapa manteve o ritmo movimentado, mesmo com a Chapecoense em desvantagem numérica. Marcinho, Giovanni Augusto e Everton criaram boas oportunidades para diminuir, mas pararam no goleiro Alisson ou na trave.
Do outro lado, o Criciúma tentou ampliar com Léo Naldi, que obrigou o goleiro Léo Vieira a fazer grande defesa. Apesar da pressão, o placar não foi alterado e o Tigre confirmou o triunfo diante da torcida.
Na sequência da competição, o Criciúma volta a campo na sexta-feira, às 19h, contra o Volta Redonda, fora de casa. Já a Chapecoense terá um intervalo maior e atuará novamente apenas na terça-feira, às 21h35, diante do Athletico-PR, em Chapecó.
FICHA TÉCNICA
CRICIÚMA 2 X 0 CHAPECOENSE
CRICIÚMA - Alisson; Yan Souto, Rodrigo, Luciano Castán e Marcinho; Léo Naldi (Fellipe Mateus); Gui Lobo, Jhonata Robert (Jean Carlos) e Felipinho; Diego Gonçalves (Borasi) e Nicolas (Cauê). Técnico: Eduardo Baptista.
CHAPECOENSE - Léo Vieira; Eduardo Doma (Gustavo Talles), Bressan, João Paulo e Gabriel Inocêncio; Rafael Carvalheira (Pedro Martins), Bruno Matias, Giovanni Augusto (Perrotti) e Walter Clar; Marcinho (Mailson) e Neto Pessoa (Éverton). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
GOLS - Rodrigo, aos 10 minutos e Nicolas, aos 14 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Rodrigo, Fellipe Mateus e Jhonata Robert (CRI); Léo Vieira, Gabriel Inocêncio e Perotti (CHA).
CARTÃO VERMELHO - Gabriel Inocêncio (CHA).
ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).
RENDA - R$ 386.770,00.
PÚBLICO - 15.570 torcedores.
LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma.