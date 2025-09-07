Topo

Criciúma vence a Chapecoense e assume o terceiro lugar da Série B

07/09/2025 18h38

Pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma venceu a Chapecoense por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Heriberto Hulse. Os gols foram marcados por Rodrigo Fagundes e Nicolas.

Com o resultado, o Criciúma chegou aos 42 pontos, subindo para a terceira posição da tabela. A Chapecoense, por sua vez, caiu para o quarto lugar, com 41.

Pela próxima rodada, o Criciúma visita o Volta Redonda na sexta-feira, às 19h (de Brasília). Já a Chapecoense encara a Ferroviária também na sexta, às 15h, fora de casa.

O jogo

O Criciúma abriu o placar logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Após rebote dentro da área, Marcinho encontrou Rodrigo Fagundes, que apenas tocou a bola para o fundo da rede.

Quatro minutos depois, o time da casa ampliou. Jhonata Robert cobrou escanteio e Nicolas, mesmo marcado, subiu para aumentar a vantagem de cabeça.

Aos 42 minutos, após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti de Yan Souto sobre Marcinho. Walter Clar converteu a cobrança, mas o gol acabou anulado após o VAR identificar ataque de Gabriel Inocêncio a Filipinho. No lance, o jogador da Chapecoense acabou expulso.

Por conta da confusão, a arbitragem deu 13 minutos de acréscimos na primeira etapa. No segundo tempo, o Criciúma teve diversas oportunidades para ampliar, mas não conseguiu transformá-las em gol.

