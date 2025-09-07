Corinthians volta aos treinos e faz atividade tática visando jogo contra o Athletico-PR

Após curtir um dia de folga, o elenco do Corinthians retornou aos treinos na manhã deste domingo. Os jogadores se reapresentaram no CT Dr. Joaquim Grava e retomaram a preparação para o jogo decisivo contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Como foi o treino?

Os atletas abriram o dia com uma ativação na academia. Em seguida, já no gramado, o técnico Dorival Júnior aplicou duas atividades táticas estratégicas: uma ofensiva e outra defensiva.

O treinador ainda comandou um trabalho tático coletivo, simulando situações de jogo. Por fim, o grupo ensaiou cobranças de falta.

Retornos e desfalques

Dorival espera contar com retornos importantes no duelo diante do Furacão. O atacante Yuri Alberto, que estava em recuperação de uma cirurgia de hérnia inguinal, voltou a treinar normalmente e deve ficar à disposição.

Além dele, o lateral direito Matheuzinho, que ficou de fora do Derby por uma sobrecarga na coxa direita, também irá reforçar a equipe.

Em contrapartida, Dorival deve ter uma baixa no meio-campo. O volante Raniele sofreu uma lesão muscular na coxa no Derby e, provavelmente, não ficará apto a entrar em campo diante do Furacão. André Carrillo, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo, segue entregue ao DM e é desfalque certo.

Próximo jogo do Corinthians

Dorival tem mais duas sessões de treinamento até a partida decisiva contra o Athletico-PR. O elenco retorna às atividades nesta segunda-feira pela manhã e finaliza a preparação na terça.

O duelo está agendado para a próxima quarta-feira, dia 10, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Situação do confronto

Com a vitória de 1 a 0 no jogo de ida, em Curitiba, o Timão só precisa de um empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas.

O vencedor do confronto irá enfrentar na próxima fase o vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa levou a melhor na ida e decide o clássico em casa, no Mineirão.