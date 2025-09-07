Corinthians parabeniza Memphis por recorde na Holanda: 'Veste 10 com raça'

O Corinthians publicou um recado para Memphis Depay após o atacante quebrar mais um recorde pela seleção da Holanda. O jogador marcou um dois gols no duelo contra a Lituânia, em Kaunas, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, e se isolou como maior artilheiro da história da país.

"Ele veste a 10 com raça e história. No Corinthians, Memphis Depay tem sido importantíssimo. Na Holanda, assinou mais uma marca importante: maior artilheiro de todos os tempos com a camisa laranja", postou o time em sua conta oficial no X (antigo Twitter).

"Da Neo Química Arena aos Países Baixos, a 10 dele fala a mesma língua: gols", concluiu.

Ele veste a ? com raça e história! ????? No Corinthians, Memphis Depay tem sido importantíssimo. Na @OnsOranje, assinou mais uma marca importante: maior artilheiro de todos os tempos com a camisa Laranja. ? Da #NeoQuímicaArena aos Países Baixos, a ? dele fala a mesma... pic.twitter.com/hx0ssLagHW ? Corinthians (@Corinthians) September 7, 2025

Recorde quebrado

Com os gols contra Lituânia, Memphis, que veste a camisa 10 da seleção holandesa, atingiu 52 bolas na rede e se isolou como maior goleador do país. Antes, ele dividia o posto com Robin Van Persie, que possui 50 tentos.

Além disso, o jogador está empatado com Sneijder como maior garçom da Laranja Mecânica. Ao todo, ambos têm 33 passes para gol.

Números pelo Corinthians

Memphis Depay chegou ao Corinthians há cerca de um ano. Desde então, soma ótimos números. Ele marcou 15 gols e concedeu 14 assistências em 51 partidas disputadas.

Neste período, ele conquistou o título do Paulistão deste ano em cima do rival Palmeiras.