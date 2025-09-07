Topo

Corinthians empata com Cruzeiro na ida da final do Brasileirão feminino

07/09/2025 12h34

Neste domingo, o Corinthians empatou com o Cruzeiro em 2 a 2, pela ida da final do Campeonato Brasileiro feminino, em jogo disputado na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Marília e Isabela marcaram para a Raposa, enquanto Gi Fernandes e Gabi Zanotti fizeram os gols do Timão.

Assim, um novo empate no jogo de volta leva a final para os pênaltis. O confronto decisivo será no próximo domingo, também às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O jogo

O Corinthians abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Duda Sampaio, Jaque cruzou para Gi Fernandes, que, apesar de bater mascado, contou com falha de Camila para balançar as redes. As Brabas continuaram pressionando, mas não conseguiram ampliar. Em uma das primeiras chegadas do Cruzeiro, aos 27, a Raposa chegou ao empate: Byanca Brasil cruzou para Marília, que dividiu com a goleira Nicole e cabeceou para o gol vazio.

Na reta final da etapa inicial, as duas equipes criaram grandes chances. Aos 44 minutos, Vanessinha bateu da entrada da área e forçou Nicole a fazer uma grande defesa e evitar o segundo gol mineiro. Quatro minutos depois, Jaque Ribeiro aproveitou bate e rebate e chutou forte, mas parou em grande defesa de Camila.

O segundo tempo começou truncado, com nenhuma equipe conseguindo se impor. A primeira grande chance foi aos 28 minutos, quando Tamires cruzou para Gabi Zanotti, que desviou de cabeça e marcou o segundo do Corinthians. O gol foi anulado em campo, mas, após análise do VAR, foi validado. Cinco minutos depois, o Cruzeiro empatou novamente. Após levantamento de Byanca Brasil, Isabela desviou para o fundo das redes.

Os últimos minutos da etapa complementar foram agitados fora de campo. Aos 40 minutos, o árbitro de vídeo parou de funcionar, mas foi corrigido aos 44. Dentro de campo, nenhuma das equipes tomou riscos, mantendo o empate no placar.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 x 2 CORINTHIANS

Data: 7 de setembro de 2025, domingo

Horário: às 10h30 (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Fernanda Kruger (MT)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartão vermelho: nenhum

Cartões amarelos: Paulo Henrique e Pablo Vegetti (Vasco); Alexander (Atlético-MG)

Público: 19.175 torcedores (recorde).

GOLS: Marília, aos 27' do 1ºT e Isabela, aos 33' do 2ºT (Cruzeiro) / Gi Fernandes, aos 5' do 1ºT e Gabi Zanotti, aos 28' do 2ºT (Corinthians).

CRUZEIRO: Camila Rodrigues, Isa Haas, Paloma Maciel (Gaby Rodríguez) e Vitória Calhau; Isabela; Bedoya, Pri Back (Gaby Soares) e Gisseli (Letícia Alves); Marília (Letícia Ferreira), Vanessinha (Patrícia Sochor) e Byanca Brasil

Técnico: Jonas Urias

CORINTHIANS: Nicole, Thaís Ferreira, Érika e Mariza; Gi Fernandes (Jhonson), Dayana Rodríguez (Andressa Alves), Duda Sampaio (Vitória Yaya), Vic Albuquerque, Gabi Zanotti e Tamires; Jaque Ribeiro

Técnico: Lucas Piccinato.

