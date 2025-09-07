Como funciona a "poupança milionária" que Palmeiras faz com jovens da base

O sucesso do Palmeiras nas categorias de base garantiu uma "poupança", que tem servido para ajudar o clube a manter um bom fluxo de caixa e trazer reforços.

João Paulo Sampaio, coordenador da base palmeirense, afirmou que o clube tem participação nos direitos econômicos de 142 jogadores que foram formados na Academia de Futebol, mas que não chegaram ao time principal.

Times da Série A e B, Portugal e agora Arábia [Saudita], temos 142 jogadores que não jogaram no clube e temos percentual. É a nossa poupança, como é o caso do Gustavo Mancha. JP Sampaio, em entrevista ao Podporco.

Como funciona essa poupança?

O Palmeiras já tem elenco muito competitivo no profissional, e são poucos os garotos que conseguem fazer essa transição da base e se consolidar. Os casos mais recentes são de atletas extraclasses que foram negociados por boas propostas financeiras, como os casos de Endrick (62 milhões de euros), Estêvão (61,5 milhões de euros), Luis Guilherme (30 milhões de euros) e Vitor Reis (40 milhões de euros).

O clube busca dois caminhos para esses atletas da base que não são aproveitados no profissional: negociá-los em definitivo ou liberá-los para novos clubes sem custos, mas mantendo uma boa fatia do atleta. Além de assegurar um percentual de uma venda futura, o clube lucra com o mecanismo de solidariedade da Fifa, que garante uma pequena remuneração ao clube que formou o jogador.

O exemplo de Gustavo Mancha, citado por João Paulo Sampaio, ilustra bem a "poupança" alviverde. O zagueiro trocou o Fortaleza pelo Olympiacos por 4,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 28,4 milhões na cotação atual), e o Palmeiras ficou com R$ 8,4 milhões desse valor.

Mancha passou pelo sub-15, 17 e 20 do Alviverde e foi campeão da Copinha de 2023, mas não recebeu oportunidades no profissional do Palmeiras. Ele se transferiu para o Fortaleza, onde inicialmente foi para a base e depois chegou ao time principal, com o Alviverde segurando 30% dos direitos econômicos — e o clube foi recompensado nesta janela.

O clube tem outros exemplos com zagueiros: Pedro Felipe, Fellipe Jack e Gabriel Vareta. Pedro foi negociado com a Juventus por R$ 12 milhões, e o Palmeiras segurou 30% dos direitos. Jack também foi negociado por R$ 12 milhões, e o Alviverde manteve 35% do passe, e Vareta se transferiu para o Al Wasl, dos Emirados Árabes, em negócio que pode chegar a R$ 20 milhões, além de manter porcentagem. Nenhum deles atuou um jogo sequer pelo time principal do Palmeiras.

Outro exemplo que explica um dos modelos de negócio é o goleiro Mateus, que deixou o clube e assinou o Alverca nesta temporada. O Palmeiras não recebeu compensação financeira pela saída do jogador, mas garantiu 50% dos direitos econômicos. Ele fez parte do elenco profissional, mas não disputou nenhum jogo.