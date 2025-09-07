Comercial vence o São José na ida pelas quartas da Copa Paulista

No jogo de ida pelas quartas de final da Copa Paulista, disputado neste domingo, o Comercial venceu o São José por 1 a 0, em Ribeirão Preto. O gol da vitória foi marcado por Cristopher.

O Comercial, assim, precisa apenas de um empate no jogo de volta, marcado para sábado, às 16h (de Brasília), no Martins Pereira, para garantir vaga na semifinal.

Aos 24 minutos do segundo tempo, em um chute forte de fora da área, Cristopher marcou o gol da vitória e colocou o Comercial em vantagem na briga por uma vaga na próxima fas.

Francana empata com o Grêmio Prudente

Em mais um jogo disputado neste domingo, Francana e Grêmio Prudente ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio José Lancha Filho. O duelo de volta será realizado às 16h de sábado, em Presidente Prudente.

A equipe de Franca abriu o placar aos 35 minutos do segundo tempo, com Rossi, após cobrança de falta. Nos acréscimos, aos 47, Uchoa deixou tudo igual para o Grêmio Prudente.