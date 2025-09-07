Topo

Esporte

Comercial vence o São José na ida pelas quartas da Copa Paulista

07/09/2025 18h50

No jogo de ida pelas quartas de final da Copa Paulista, disputado neste domingo, o Comercial venceu o São José por 1 a 0, em Ribeirão Preto. O gol da vitória foi marcado por Cristopher.

O Comercial, assim, precisa apenas de um empate no jogo de volta, marcado para sábado, às 16h (de Brasília), no Martins Pereira, para garantir vaga na semifinal.

Aos 24 minutos do segundo tempo, em um chute forte de fora da área, Cristopher marcou o gol da vitória e colocou o Comercial em vantagem na briga por uma vaga na próxima fas.

Francana empata com o Grêmio Prudente

Em mais um jogo disputado neste domingo, Francana e Grêmio Prudente ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio José Lancha Filho. O duelo de volta será realizado às 16h de sábado, em Presidente Prudente.

A equipe de Franca abriu o placar aos 35 minutos do segundo tempo, com Rossi, após cobrança de falta. Nos acréscimos, aos 47, Uchoa deixou tudo igual para o Grêmio Prudente.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

'Na Holanda, ele é feliz': Colunistas analisam recorde de Memphis

Após título, Alcaraz exalta rivalidade com Sinner: 'Te vejo mais do que vejo minha família'

Duda conquista ouro no salto em altura e iguala recorde de 41 anos

Força do Cruzeiro é boa notícia para futebol feminino, diz Fabíola Andrade

Martinelli diz estar mais experiente e quer jogar na Bolívia para aumentar chances de ir à Copa

Novorizontino x Atlético-GO pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Comercial vence o São José na ida pelas quartas da Copa Paulista

Árbitro anula gol de pênalti da Chapecoense por agressão durante cobrança

Haaland bate rosto na porta do ônibus e precisa levar pontos; veja

Criciúma vence a Chapecoense e assume o terceiro lugar da Série B

Bahia alinha venda de Luciano Rodríguez para time árabe por R$ 126 milhões