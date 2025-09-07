Topo

Memphis bate recorde, e Holanda vence jogo de cinco gols nas Eliminatórias

Memphis festeja segundo gol pela Holanda em jogo contra a Lituânia - Divulgação/X @OnsOranje
Memphis festeja segundo gol pela Holanda em jogo contra a Lituânia Imagem: Divulgação/X @OnsOranje

07/09/2025 14h53

A vitória de 3 a 2 da Holanda sobre a Lituânia, neste domingo, em Kaunas, pela sexta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, teve um sabor especial para Memphis Depay. O atacante do Corinthians anotou dois dos gols do triunfo neerlandês e se tornou o maior artilheiro da história do país de forma isolada.

Recorde quebrado

Com os gols contra Lituânia, Memphis, que veste a camisa 10 da seleção holandesa, atingiu 52 bolas na rede e se isolou como maior goleador do país. Antes, ele dividia o posto com Robin Van Persie, que possui 50 tentos.

Além disso, o jogador está empatado com Sneijder como maior garçom da Laranja Mecânica. Ao todo, ambos têm 33 passes para gol.

Como foi o jogo?

O início do jogo foi fácil para os holandeses, que rapidamente abriram 2 a 0 no placar. O primeiro gol foi marcado aos 10 minutos do primeiro tempo. Gakpo arrancou pela esquerda e cruzou na medida para Memphis, que só teve trabalho de completar para o fundo redes.

Aos 32 minutos, Quinten Timber ampliou a vantagem. O jogador aproveitou um bate e rebate dentro da área e fez o segundo da Laranja Mecânica.

A partida parecia caminhar para uma vitória tranquila, mas a Holanda se complicou. Aos 35 minutos, Gineitis diminuiu para a Lituânia em um belo chute de dentro da área. Pouco depois, aos 42, Girdvainis, de cabeça, deixou tudo igual.

Já no segundo tempo, mais uma vez Memphis Depay apareceu para garantir o triunfo neerlandês. O camisa 10 recebeu cruzamento de Dumfries e cabeceou com perfeição.

Situação na tabela

Com o resultado, a Holanda se mantém na liderança do Grupo G, com dez pontos conquistados. Já a Lituânia amarga a vice-lanterna da chave, com três.

Próximo jogo da Holanda

Malta x Holanda (7ª rodada das Eliminatórias)

  • Data e horário: 9 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional de Ta' Qali, em Ta' Qali

Próximo jogo da Lituânia

Finlândia x Lituânia (7ª rodada das Eliminatórias)

  • Data e horário: 9 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 13h (de Brasília)
  • Local: Estádio Olímpico de Helsinque, em Helsinque

