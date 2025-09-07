Chris Ramos destaca importância de Ancelotti em acerto com o Botafogo

O Botafogo foi ao mercado e trouxe o atacante Chris Ramos nesta janela de transferência. O espanhol teve grande estreia, ao marcar dois gols na vitória sobre o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.

Ramos estava no Cádiz-ESP e admitiu que o acerto com o Botafogo aconteceu pelo interesse do técnico Davide Ancelotti.

"Um dos principais motivos pelos quais vim para cá foi por causa dele, por causa do seu interesse. Ele já me conhecia da Espanha. Ele sabia sobre mim e me deu essa confiança. Sou totalmente grato porque ele também é um ótimo treinador. Ele teve um dos melhores treinadores da história do futebol tanto como pai quanto como treinador", disse à rádio espanhola Canal Sur.

O atacante fez questão de elogiar o comandante alvinegro.

"Não tenho dúvidas de que ele é um treinador fantástico. Desde o primeiro momento em que você o conhece e conversa com ele, entende muito de futebol. A abordagem dele também é maravilhosa, porque ele é um fanático por futebol. Estou muito feliz em tê-lo como treinador", declarou.

O Botafogo se prepara para o duelo de volta da Copa do Brasil contra o Vasco, na quinta-feira, no Nilton Santos, pela Copa do Brasil. Na ida, houve um empate de 1 a 1 em São Januário.