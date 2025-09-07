Topo

Caxias e Floresta ficam no empate pela segunda fase da Série C

07/09/2025 18h34

Caxias e Floresta empataram sem gols neste domingo, pela primeira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, em Horizonte (CE).

Com o empate, as duas equipes conquistaram seus primeiros pontos nesta fase da competição. O time gaúcho aparece na terceira colocação do grupo, enquanto a equipe cearense segue na última posição.

Pela segunda rodada, 0 Caxias encara o São Bernardo, no próximo sábado. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Centenário. O Floresta, por sua vez, enfrenta o Londrina, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias. O duelo acontece no próximo domingo, às 16h30.

Veja como foi Floresta x Caxias

O Floresta iniciou a partida com mais intensidade, tendo dois gols anulados, enquanto o Caxias equilibrava o jogo aos poucos. No primeiro tempo, a equipe gaúcha criou a chance mais perigosa com Calysson, defendida por Dheimison.

Na segunda etapa, o Floresta perdeu o ritmo inicial, e o Caxias dominou a posse, mas sem ameaçar o gol adversário. O empate se mostrou justo diante do desempenho de ambos no segundo tempo.

