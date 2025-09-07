Carlos Cuesta é regularizado e pode estrear pelo Vasco
O Vasco trouxe o zagueiro Carlos Cuesta nesta janela de transferências. O objetivo é deixar a parte defensiva mais forte para a sequência da temporada.
Cuesta vem treinando com o elenco durante a pausa da Data Fifa. O colombiano já foi regularizado e pode estrear pelo clube carioca.
No entanto, o defensor só poderá ir a campo no próximo domingo, quando o Vasco recebe o Ceará, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.
Os cruzmaltinos entram em campo antes pela Copa do Brasil. A equipe encara o Botafogo, no Nilton Santos, nesta quinta-feira, valendo uma vaga na semifinal.