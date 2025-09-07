Topo

Esporte

Carlos Cuesta é regularizado e pode estrear pelo Vasco

07/09/2025 16h11

O Vasco trouxe o zagueiro Carlos Cuesta nesta janela de transferências. O objetivo é deixar a parte defensiva mais forte para a sequência da temporada.

Cuesta vem treinando com o elenco durante a pausa da Data Fifa. O colombiano já foi regularizado e pode estrear pelo clube carioca.


No entanto, o defensor só poderá ir a campo no próximo domingo, quando o Vasco recebe o Ceará, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Os cruzmaltinos entram em campo antes pela Copa do Brasil. A equipe encara o Botafogo, no Nilton Santos, nesta quinta-feira, valendo uma vaga na semifinal.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Pulgar mira retorno aos treinos do Flamengo: "Me sinto super bem"

Chris Ramos destaca importância de Ancelotti em acerto com o Botafogo

Carlos Cuesta é regularizado e pode estrear pelo Vasco

Volta da Espanha: policial agride militante pró-Palestina após acidente

Elenco do Santos ganha descanso e se reapresenta na terça-feira

São Paulo abre venda de ingressos para duelo contra o Botafogo

Memphis Depay decide contra a Lituânia com 2 gols e se isola como o maior artilheiro da Holanda

Memphis bate recorde, e Holanda vence jogo de cinco gols nas Eliminatórias

Ancelotti mostra lado paizão na Granja e cativa jogadores da seleção

Martinelli se vê mais cascudo para a Copa e quer usar pressão a favor da Seleção

Rosa Mota participa com Maria Zeferina Baldaia de documentário sobre a Corrida de São Silvestre