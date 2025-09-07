Capitão do Mirassol queria ser cowboy e largou tudo para atender a um pedido do avô

Danielzinho disputa sua terceira temporada no Mirassol. Capitão da equipe, ele vem sendo um dos protagonistas de uma campanha histórica logo no primeiro ano do Leão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, se engana quem pensa que o camisa 8 correu atrás da bola desde pequeno para realizar o sonho de se tornar jogador de futebol. Quando mais novo, seu negócio era outro: seguir a tradição da família e virar cowboy.

"Era meu primeiro sonho, rodeio é algo que desde pequeno fui cercado pelos meus tios, que eram todos cowboys, me aventurei também quando mais novo, mas resolvi atender a um pedido do meu avô, que queria que eu fosse jogador de futebol. Acabei perdendo ele. Decidi atender ao pedido dele e largar o rodeio que era meio arriscado. Segui a carreira como jogador de futebol", disse Danielzinho.

"Até pela experiência que meu avô teve com os filhos... um chegava machucado, o outro quebrava a perna. É um risco que o rodeio tem. Resolvi atender a um pedido dele, peguei gosto e estamos na luta até hoje", completou.

Natural de Andradina, cidade do interior de São Paulo próxima à fronteira com o Mato Grosso do Sul, Danielzinho sempre teve paixão por cavalo, mas montou somente até os 14 anos, quando decidiu se empenhar para se tornar jogador de futebol. Por isso, o sonho de participar de um rodeio jamais se realizou.

"Montei até 14 anos, mas não cheguei a participar de rodeio. Montava no sítio, com os meninos lá, mas não segui. Eu gosto muito, é uma paixão que eu tenho", prosseguiu.

Atuando pelo Mirassol, Danielzinho está a 111 km de Barretos, cidade conhecida pela festa de peão super badalada. E é claro que o capitão da equipe não perdeu a oportunidade de conhecer o grande evento que acontece anualmente para relembrar suas raízes.

"Já consegui visitar Barretos. Você acha que eu ia deixar passar essa?", brincou aos risos. "Agora não, fui no ano passado, ano retrasado. Fui lá conhecer. Experiência muito diferente, é um outro nível de rodeio", comentou Danielzinho.

Afastado dos rodeios, o camisa 8 do Mirassol se transformou em um dos homens de confiança do técnico Rafael Guanaes. Danielzinho é o capitão do time que tem feito história em 2025, ano do centenário do Leão, e pode terminar a temporada como um dos grandes responsáveis por conduzir a equipe do interior paulista à tão sonhada vaga para a Libertadores, provando que seu avô era um grande visionário.